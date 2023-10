La prioridad de los créditos laborales sobre los fiscales en el proceso concursal

Estas apreciaciones, sin embargo, deben tener en cuenta el orden jurídico jerárquico que, a partir de la reforma constitucional de 1994, despejó toda duda al respecto, y en este sentido los tratados internacionales en sus dos rangos, son superiores a las leyes.

1| PRESENCIA DEL DERECHO LABORAL

El derecho laboral está contenido en distintos tratados internacionales, más allá de las referencias contenidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual dice en su inicio “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…”. Esta expresión se concatena con las previsiones convencionales. Así cabe citar el Convenio de la OIT N° 173 ratificado por Ley N° 24.285, en su artículo 8.1. dispone: “La legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados, y en particular a los del Estado y de la seguridad social.”, y en su artículo 6 dispone: “El privilegio deberá cubrir al menos los créditos laborales correspondientes: (a) a los salarios correspondientes a un período determinado, que no deberá ser inferior a tres meses, precedente a la insolvencia o a la terminación de la relación de trabajo; (b) a las sumas adeudadas en concepto de vacaciones pagadas correspondientes al trabajo efectuado en el curso del año en el que ha sobrevenido la insolvencia o la terminación de la relación de trabajo, así como las correspondientes al año anterior; (c) a las sumas adeudadas en concepto de otras ausencias retribuidas, correspondientes a un período determinado, que no deberá ser inferior a tres meses, precedente a la insolvencia o a la terminación de la relación de trabajo, y (d) a las indemnizaciones por fin de servicios adeudadas al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo.”

Esta estructura normativa, en conjunción con los artículos 14 bis, 31 e inciso 22 del artículo 75 otorgan un tratamiento privilegiado que se superpone a toda ley nacional, por una cuestión de jerarquía normativa y en esta inteligencia la Cámara fundó la declaración de inconstitucionalidad del inciso d, del artículo 2586.

La jurisprudencia, cuando aún no regía el CCC, invocando esta norma convencional supra legal, decretó la inconstitucionalidad del aplazamiento de la prioridad de cobro de los créditos laborales prevista por la ley 24522.

La aplicación del cuerpo jurídico comprendido por las cláusulas citadas constitucionales y convencionales es indudable, y amerita fundar esta afirmación en el artículo 27 de la Convención de Viena Derechos de los Tratados, como así también en expresiones de la CSJN, que cita a la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1925 cuando dijo “…un Estado que ha válidamente asumido obligaciones internacionales, está obligado a introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de dichas obligaciones”.

2| ADECUACIÓN NORMATIVA

Finalmente es importante destacar una cita de la Cámara sobre esta divergencia de criterio, porque puntualiza la problemática y aporta en el inicio de la cita una sugestiva sugerencia que el Poder Legislativo nacional debería considerar “la legislación argentina debería adecuarse íntegramente a las disposiciones del Convenio N° 173 de la OIT, por ser este de aplicación obligatoria en el ámbito de nuestro derecho interno, y en tal sentido las disposiciones internas de nuestro país no podrían contradecir sus disposiciones, so pena de violentar la Constitución Nacional en cuanto a la falta de respeto a la jerarquía normativa, debiendo agregarse la inobservancia del principio de protección del trabajador dependiente que implicaría cualquier omisión de adecuación al respecto. .Y en cuanto a la preeminencia del crédito con privilegio especial por impuestos y tasas sobre cualquier laboral, es evidente que, por estricta aplicación de lo dispuesto por el artículo 8° del Convenio N°173 de la OIT, en cuanto establece que, en todos los casos, el privilegio otorgado a los créditos laborales debe contar con rango superior a los del Estado y la Seguridad Social, dicha preeminencia resulta ilegal e ilegítima, toda vez que cualquier privilegio conferido al crédito laboral, sea este especial o general, debe desplazar al privilegio otorgado a favor del Estado -nacional, provincial o municipal”.

El reconocimiento jurisprudencial, reiterados en varios fallos de la CSJN, además de doctrina referenciada y la normativa convencional citada despejan las dudas, sobre el orden de privilegio que debe prevalecer en los concursos.

3| CONSIDERACIONES FINALES

El caso analizado significó que se antepuso el crédito laboral a los créditos fiscales de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) y de la Municipalidad de San Rafael.

La Argentina a partir de la injerencia de los Tratados Internacionales en su orden jurídico amerita exhortar a los legisladores para que emprendan una adecuada revisión de las normas vigentes, y las armonicen con las convencionales, siguiendo las condiciones previstas por el constituyente en la última parte del inciso 22 del artículo 75 de la CN. El fundamento de esta exhortación significa evitar el dispendio jurisdiccional, una carga procesal excesiva del Poder Judicial, posibilitándole mayor agilidad y rapidez en la resolución de los casos, otorgar mayor seguridad jurídica, más confianza en la norma, y, por sobre todo, las personas contar con un debido proceso pleno y efectivo, y no plagados de situaciones controvertidas que las obliga a esfuerzo económico innecesarios, más allá de eventuales padecimientos psíquicos según las particularidades de los casos.

