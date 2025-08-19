SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de agosto 2025 - 00:00

SEGURIDAD SOCIAL

Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional.

seguridad social.jpg

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO

Haberes Actualización de remuneraciones mensuales

Informate más

Mediante la Disposición 19/25 (B.O. 11/8/25), la Subsecretaría de Seguridad Social fijó el índice combinado previsto en el art. 2º de la Ley 26.417, sustituido por el art.4º de la Ley 27.609, para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen en la actividad desde el 31/8/25 o soliciten su beneficio previsional desde el 1/9/25.

El citado índice se anexa a la norma y su cálculo se dispuso de conformidad con la metodología establecida en el Anexo I de la Resolución .3/21 de la ex Secretaría de Seguridad Social del 19/2/21.

LMS

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias