SEGURIDAD SOCIAL







Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional.

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Haberes Actualización de remuneraciones mensuales

Mediante la Disposición 19/25 (B.O. 11/8/25), la Subsecretaría de Seguridad Social fijó el índice combinado previsto en el art. 2º de la Ley 26.417, sustituido por el art.4º de la Ley 27.609, para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen en la actividad desde el 31/8/25 o soliciten su beneficio previsional desde el 1/9/25.

El citado índice se anexa a la norma y su cálculo se dispuso de conformidad con la metodología establecida en el Anexo I de la Resolución .3/21 de la ex Secretaría de Seguridad Social del 19/2/21.

LMS

Temas Seguridad Social