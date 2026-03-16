Trabajador rural: crean programa de empleo y actualizan prestación por desocupación + Seguir en









El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) busca intermediar entre trabajadores y empleadores rurales con el fin de promover el empleo formal a partir de un registro actualizado y a la par ajustó los valores por desempleo

El RENATRE busca promover el empleo formal sin descuidar la situación de desempleo

Como una iniciativa de intermediación laboral entre trabajadores y empleadores rurales, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) creó el Programa de Empleo Rural, por Resolución 20/26.

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La medida persigue promover el empleo formal mediante un registro actualizado de trabajadores con descripción de perfiles laborales, en búsqueda de empleo activo y brinda a los empleadores asistencia técnica y personalizada, en la selección y reclutamiento de personal para el puesto que necesita.

Está destinado especialmente a los trabajadores rurales que resulten beneficiarios del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo

Mediante esta plataforma los trabajadores serán entrevistados con el fin de conocer sus aptitudes y conocimientos para poner a disposición las búsquedas de los distintos puestos de trabajo de los empleadores en las diversas economías regionales.

También la iniciativa brinda oportunidades de capacitación especifica a fin de lograr una mejora en las competencias y/o saberes de los trabajadores.

Actualizan prestación por desempleo El RENATRE, mediante la Resolución. 19/26, dispuso un incremento acumulado del 3% para los montos de la prestación por desempleo enmarcada en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, A partir del 1º de marzo pasado el importe de la prestación máxima es de $367.602 mientras que la prestación mínima alcanza a $183.801. LMS