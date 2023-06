Novela violenta con la redención como fondo

Cuando la policía golpeó la puerta, Ike temió como aún suelen temer los afroamericanos, y más alguien que luego de estar 15 años en la cárcel de Goldwater, donde lo conocían como Riot, trató de no reincidir de ningún modo. Pero lo que venían a decir una vez más le iba a dar un vuelco a su ahora apacible vida de dueño de una empresa de jardinería. Su hijo, el periodista Isaiah, había sido asesinado junto a su marido, el blanco repostero, Derek, y la hija de ambos, Arianna, había escapado. Ike nunca más había querido saber nada de su hijo. En el entierro se encuentra con el blanco Buddy Lee, padre de Derek, a diferencia de Ike él sumó problemas y usó el alcohol para borrar su pasado. Ahora los dos ex convíctos tienen algo en común para conocer la causa del asesinato, tomar venganza, abandonar su homofobia y racismo, dejar de lado sus prejuicios y empezar a arrepentirse de haber dejado de lado a sus hijos. Budy Lee se recrimina de la vez que le dio con su cinturón hasta dejarlo morado luego de haber visto a Derek besándose con un chico. Ike le dice a la tumba “¿te acordás cuando me decías: el amor es el amor y yo no quería entenderlo?” Los dos viejos, ahora cercanos y cada vez menos distintos, se ponen en marcha, investigan. Isaiah había sido amenazado por lo que escribía por una banda criminal de motoqueros. Con ritmo rápido, adictivo, empieza a crecer una espiral de violencia que tiene como impulso el deseo de redención por los errores cometidos. El humor y los golpes sentimentales abren las pausas imprescindibles. Cuando en el rostro de esos tipos duros, curtidos, caen lágrimas son como cortes de navajas de afeitar. El virginiano escritor afroamericano S.A. Cosby se ha instalado con éxito en el “thriller sureño”, en la senda de Carver, Mosley y Hemis, conquistando premios y atrapando lectores con narraciones adictivas como ya lo demostrara con “Maldito asfalto”.