¿A quién le habla Javier Milei?

Javier Milei le habla a la “gente que cree”, no tener ninguna ideología política. Aunque no lo parezca, en nuestra manera de pensar, siempre hay creencias y perspectivas heredadas de nuestros padres, nuestros abuelos, amigos y, estas creencias determinan buena parte de nuestras preferencias, nuestra forma de entender la vida y como nos comportamos. La ideología explica una buena parte de cómo nos comportamos. También nuestra ideología está relacionada con el bolsillo, que a veces indirectamente regula el funcionamiento del cerebro. No existe una persona cuya definición ideológica y política sea más clara y contundente, que la de quien dice: “no tengo ideología ni me identifico con políticos ni me representan”. Si te representa Milei, te representa uno de los mejores políticos de los últimos tiempos. De la nada, en solo unos años logro lo que otros no pudieron en toda su vida. Y si, ideológicamente sos de extrema derecha contemporánea. Vas a votar por lo que los cientistas políticos denominan postfascismo o neofascismo.