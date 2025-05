Apagones masivos y dinero: ¿estamos realmente preparados para vivir sin tecnología?

La respuesta, aunque incómoda, es clara: no. Y el apagón fue una muestra concreta de ello. Uno de los efectos más visibles fue la imposibilidad de realizar pagos. La inmensa mayoría de las transacciones hoy en día se hacen con tarjeta, móvil o smartwatch. Es rápido, cómodo y seguro… mientras haya electricidad. Pero cuando no la hay, la dependencia de estos métodos se convierte en una vulnerabilidad. Ayer, sin terminal de punto de venta ni señal, muchos se encontraron en la insólita situación de tener dinero en el banco, pero no poder comprar lo que se tenía previsto para el día. No por falta de recursos, sino porque no llevaban efectivo.