La lenta recuperación de las criptomonedas: ¿dejan de ser un refugio de valor?

Si profundizamos en el concepto de activo de reserva es un activo que no pierde su valor frente a la incertidumbre, así como podemos evidenciarlo con el oro. El cual no tiene mucha fluctuación acorde a los shocks de mercado que pasan, y que de cierta manera, mantienen un valor estable dentro del tiempo. Donde hemos evidenciado que Bitcoin no lo es, y menos las criptomonedas en general. Puesto que para que sea así, debería tener una estabilidad, tanto en el corto como en el largo plazo.