Cómo prepararse para el Black Friday 2022

Este evento tiene origen en Estados Unidos y se realiza en el cuarto viernes de noviembre y es una tradición que los días en el que los negocios, tanto locales físicos como tiendas online, ofrecen grandes descuentos con el objetivo de atraer nuevos clientes y agotar el stock de sus empresas a caras de las fiestas navideñas.

Si bien no era costumbre realizar acciones comerciales en el país, lo importante es que en la actualidad está comenzando a recibir mucha atención por parte de los consumidores y eso es algo que los comerciantes pueden aprovechar para ofrecer buenos descuentos y aumentar los ingresos durante el tramo final del año.

En el año 2021, según datos de una consultora privada, registró un incremento del 80% de facturación con un ticket promedio de $7.000, en comparación al 2020. Es más, las promociones y descuentos más buscados eran sobre pasajes , hoteles y paquetes de vacaciones.

Teniendo en cuenta estos datos, y que estamos frente a un contexto económico inestable, fluctuaciones en el dólar, cambios en el comportamiento del consumidor, es clave que las tiendas tengan que tener como prioridad este entusiasmo por parte de los consumidores y sumarse al evento para poder vender más.

Para esto desde VNS, expertos en Shopify, tenemos recomendaciones claves para que los comercios puedan trabajar con esta fecha en mente, ya que el principal objetivo es mejorar la experiencia de compra y captar nuevos clientes con ofertas.

Página web: Pruebe y revise todo su sitio web. Hay que chequear que todo funciona correctamente, que tu página responde a dispositivos móviles y si todos sus productos están registrados correctamente. Esto da confianza a quien ingresa al sitio y decide continuar hasta completar la compra.

Revise productos: La idea no es concentrarse en productos estrellas que ya de venden de forma orgánica, sino que hay que concentrarse en todos los productos que no se venden y ponerles descuentos agresivos. Este es el momento para liberar espacio para la llegada de nuevos productos.

No se olvide del tráfico: Es bastante habitual que llegada la fecha del black friday la conexión de la tienda online está caída o con problemas para cargar productos, debido al aumento del número de visitas. Pero para que esto no pase, se tiene que hacer un trabajo previo de configuración del servidor y ver el rendimiento de la tienda online.

Experiencia del cliente: hay que apostar por la personalización de la experiencia de compra. Una gran manera de hacer esto es usar ventanas de recomendación autónomo, que muestran productos según el perfil de cliente automáticamente.

Stock: Incluso con el alto flujo de ventas, hay que supervisar pedidos y asegurarse de que nadie esté haciendo compras múltiples para bloquear todas sus existencias y luego no pagar (en este caso, los competidores). Si se hace un número alto de boletos a nombre de una misma persona, esté atento y analice si esto es sospechoso.

No intentes engañar a compradores: No hagas de tu Black Friday sea una mentira. Solo participa en la fecha si realmente podes ofrecer descuentos u otro tipo de promociones atractivas pero justas. No aumentes los precios días antes de que llegue el Black Friday para bajarlos después para crear una promoción. Recorda que hay compradores avilés que están mucho tiempo antes buscando precios.

Si tenes en cuenta estos datos y aplicas estas recomendaciones se está listo para salir al Black Friday y poder vender antes de las fiestas!

CEO de VNS, expertos en Shopify