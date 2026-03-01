ChatGPT y el riesgo invisible: lo que CEOs, directores y personas de alta exposición deben saber antes de que sea tarde

El uso creciente de herramientas de inteligencia artificial en decisiones corporativas y personales de alta sensibilidad abre un nuevo frente de riesgo probatorio y reputacional. Qué deben considerar empresas y líderes antes de que una interacción digital se convierta en evidencia judicial o crisis pública.

En los últimos meses, a través de reuniones y consultas con directorios, CEOs, ejecutivos del sector financiero, empresarios tecnológicos y figuras públicas de alta exposición, hemos advertido que ChatGPT dejó de ser una herramienta marginal para convertirse en un instrumento habitual en la toma de decisiones estratégicas . Hoy se utiliza para estructurar operaciones, analizar inversiones, evaluar riesgos regulatorios, anticipar contingencias judiciales, diseñar estrategias corporativas e incluso redactar comunicaciones sensibles.

Lo que no siempre se advierte es algo más delicado: esas interacciones pueden adquirir relevancia probatoria y generar impactos reputacionales significativos si trascienden en un contexto judicial, regulatorio o mediático.

El debate no es tecnológico. Es institucional. Y exige una mirada estratégica que combine prevención, gobierno corporativo y gestión profesional de crisis.

En principio, forman parte de la esfera privada del usuario y cuentan con protección constitucional . Pero esa protección convive con obligaciones técnicas vinculadas a conservación de registros, trazabilidad informática y cooperación internacional.

Eliminar un chat no significa necesariamente que desaparezca desde el punto de vista técnico. En entornos corporativos pueden existir respaldos, registros internos o políticas que amplíen el universo de información disponible. El principal error estratégico es asumir que lo digital es efímero.

¿Puede un juez requerir esa información?

La posibilidad jurídica existe. En investigaciones penales, comerciales, societarias o regulatorias, un magistrado puede considerar pertinente la información vinculada a una cuenta o a un dispositivo. Existen, en términos prácticos, dos grandes vías de acceso a esa información.

La primera es la vía directa sobre los dispositivos. En el marco de una investigación judicial pueden ordenarse secuestros de teléfonos móviles, notebooks u otros equipos electrónicos. A partir de allí, mediante pericias informáticas y técnicas de extracción forense, es frecuente que se recuperen historiales, archivos temporales y fragmentos de información que el usuario consideraba eliminados o que permanecen almacenados dentro de la aplicación. En la práctica, este análisis forense local suele convertirse en un canal más inmediato y eficaz que la cooperación internacional.

La segunda modalidad es el requerimiento al proveedor de la plataforma cuando opera desde el exterior. En ese caso, el pedido se canaliza mediante mecanismos de cooperación judicial internacional —exhortos o asistencia legal mutua— hacia las jurisdicciones donde la empresa tiene su sede o procesa datos. En Europa, muchas estructuras operan desde Irlanda; en Estados Unidos, los requerimientos se cursan conforme a los tratados y mecanismos vigentes.

La experiencia demuestra que la respuesta dependerá de la naturaleza del caso y su gravedad. En investigaciones vinculadas con trata de personas, explotación sexual infantil, amenazas graves contra autoridades o líderes, e incluso en determinadas causas de corrupción con relevancia institucional, las plataformas suelen mostrar mayores niveles de colaboración. En otros escenarios, la respuesta puede ser parcial, limitada o incluso inexistente.

Debe recordarse, además, que al utilizar este tipo de servicios el usuario acepta términos y condiciones que contemplan la posibilidad de compartir información con autoridades competentes ante requerimientos legales válidos.

¿Una consulta a ChatGPT equivale a una confesión?

No en sentido técnico. La confesión exige declaración ante autoridad competente y con asistencia letrada. Sin embargo, si el contenido es obtenido por vías legales, el juez puede valorarlo conforme a las reglas de la sana crítica e integrarlo al conjunto probatorio. Según el contexto, puede transformarse en un indicio relevante.

En EEUU ya existen antecedentes relevantes. En una investigación por fraude estimado en 300 millones de dólares tramitada ante un tribunal federal de Nueva York, un juez sostuvo que las consultas realizadas a una plataforma de inteligencia artificial no quedaban amparadas por el secreto profesional abogado-cliente cuando el análisis había sido iniciado por la persona investigada antes de intervenir su abogado. El posterior envío de ese material al letrado no resultó suficiente para otorgarle protección. Este criterio refuerza la necesidad de actuar con extrema prudencia al utilizar estas herramientas en escenarios jurídicamente sensibles.

¿Cuál es el riesgo más inmediato para empresas y CEOs?

En la práctica, el análisis forense del propio dispositivo suele ser más determinante que el exhorto internacional. El secuestro de un teléfono o computadora puede derivar en una extracción técnica capaz de recuperar historiales, archivos temporales o datos eliminados.

Para una empresa que cotiza, un fondo de inversión o un ejecutivo con alta exposición pública, esto representa un riesgo probatorio concreto que debe incorporarse a la matriz de riesgos institucionales.

Chat GPT estudiar juntos En EEUU un juez sostuvo que las consultas realizadas a una plataforma de inteligencia artificial no quedaban amparadas por el secreto profesional abogado-cliente.

¿Qué ocurre si esa información trasciende o se viraliza?

Una consulta, un borrador o una simulación estratégica que se filtre —por conflictos internos, filtraciones o difusión en redes sociales— puede convertirse rápidamente en una crisis reputacional o en una crisis viral.

El impacto puede superar el plano jurídico y generar pérdida de confianza inversora, presión regulatoria, afectación del valor de mercado y deterioro institucional.

Cuando la situación ya se instaló públicamente, no alcanza con responder de manera improvisada. Es necesario activar protocolos específicos según el tipo de crisis y el perfil del afectado. No es lo mismo gestionar la exposición de una empresa que la de una persona pública, un CEO, un político o un gobernante. Cada escenario exige decisiones estratégicas diferenciadas. La experiencia demuestra que cuanto antes se interviene, menor es el daño estructural.

¿Cómo se integra este riesgo en el gobierno corporativo?

No se trata solo de compliance formal. Implica establecer protocolos claros de uso, definir información sensible que no debe compartirse en plataformas abiertas, capacitar a directivos sobre riesgos probatorios y reputacionales y coordinar criterios entre áreas legales, tecnológicas y de ciberseguridad.

Hoy resulta imprescindible gestionar preventivamente este riesgo. Cada vez son más las consultas de empresas y líderes que advierten la necesidad de contar con planes de prevención y protocolos específicos antes de que el problema exista. ChatGPT y herramientas similares deben incorporarse al mapa estratégico de riesgos del directorio.

En el mundo corporativo, financiero y de alta exposición pública —donde la confianza es un activo central— la gestión del riesgo digital ya no es opcional. La tecnología potencia capacidades, pero también expone vulnerabilidades.

Comprender esta intersección entre prueba digital y reputación institucional no solo permite enfrentar mejor los conflictos: fortalece la gobernanza y el posicionamiento estratégico.

La prevención y la planificación profesional forman parte del activo reputacional de toda organización y de todo líder. Para CEOs y directores, comprender este riesgo no es una cuestión tecnológica, sino una decisión estratégica que impacta en valor, confianza e institucionalidad.

Por eso resulta imprescindible contar con asesoramiento profesional calificado para estructurar protocolos de prevención de crisis, definir matrices de riesgo digital y articular respuestas interdisciplinarias acordes al perfil y al nivel de exposición del decisor o de la organización.

La prevención no elimina el riesgo, pero reduce drásticamente su impacto y permite responder con coherencia, rapidez y solidez institucional.

Tomar conciencia de los riesgos digitales implica anticiparse. Significa diseñar planes específicos, elaborar protocolos internos y establecer criterios claros de actuación antes de que una consulta, un archivo o una interacción tecnológica se conviertan en el disparador de una crisis.

Pero hay un punto adicional que resulta imperioso subrayar. Quienes ocupan posiciones de decisión, liderazgo o alta exposición pública no deben esperar a que el conflicto estalle para recién entonces gestionar el daño. La estrategia adecuada no es reactiva, sino preventiva.