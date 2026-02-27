Nueva función IA de Starlink: cómo y por qué puede usar tus datos

La empresa actualizó su política de privacidad y abrió un debate global sobre seguridad, uso de datos y tecnología emergente.

La actualización de la política de privacidad de Starlink habilita que datos de clientes sirvan para entrenar algoritmos de IA.

Starlink , el servicio de internet satelital de SpaceX, generó atención recientemente por una nueva actualización en su política de privacidad, que amplía el uso de los datos de usuarios para alimentar y entrenar modelos de inteligencia artificial .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta medida forma parte de un movimiento más amplio dentro de la industria tecnológica hacia la integración de datos reales en sistemas de IA, pero también despertó debates sobre la protección de la privacidad y el consentimiento informado .

Según los documentos oficiales, vigentes desde el 15 de enero de 2026 , Starlink ahora puede utilizar información recopilada de sus clientes para entrenar modelos de aprendizaje automático o inteligencia artificial , y en algunos casos incluso compartirla con terceros.

Esto significa que datos que tradicionalmente se emplean para métricas internas, como rendimiento de red, métricas de uso o datos de facturación, podrían servir para mejorar algoritmos y servicios basados en IA.

La nueva política de privacidad no significa que Starlink esté monitoreando directamente tu historial completo de navegación o el contenido de tus comunicaciones, pero sí amplía el tipo de información que podría utilizarse para entrenar modelos de IA, incluyendo:

Información de contacto y datos de facturación.

Métricas de rendimiento de la conexión y calidad de servicio.

Datos técnicos sobre dispositivos y configuraciones conectadas a la red.

La empresa asegura que algunos datos, como el historial detallado de navegación personal, no se comparten con los sistemas de IA, y que solo se usan datos “anonimizados” para estos fines. No obstante, la amplitud de la definición de “inferencias” en la política ha generado preocupación entre expertos en privacidad y derechos digitales.

Desde la perspectiva de Starlink y SpaceX, incluir datos de usuarios en el entrenamiento de IA forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la inteligencia y automatización de sus sistemas, así como facilitar el desarrollo de herramientas basadas en IA dentro del ecosistema tecnológico de la compañía.

Esto coincide con movimientos similares en otras empresas de tecnología que buscan optimizar sus servicios mediante machine learning.

Además, la actualización ocurre en un contexto donde los datos son un recurso clave para entrenar modelos de IA avanzados, lo que ha llevado a muchas plataformas a reconsiderar sus políticas de privacidad para incorporar explícitamente estos usos, siempre bajo marcos legales y opciones de exclusión para el usuario.

Cómo evitar que Starlink use tus datos para IA

La buena noticia es que Starlink ofrece un mecanismo de exclusión (opt-out). Si no querés que tus datos personales sean utilizados para entrenar modelos de IA o por terceros, podés hacerlo desde la configuración de tu cuenta:

Iniciar sesión en la app o el sitio web de Starlink .

Ir a Preferencias de privacidad o Configuración de cuenta .

Desmarcar la opción que permite compartir tus datos para entrenamiento de IA.

Guardar los cambios para confirmar la exclusión.

Expertos en privacidad también recomiendan usar técnicas como VPN o cifrado adicional si te preocupa la forma en que tus datos se gestionan online, aunque estas medidas son complementarias al control desde la plataforma.