El Pentágono busca declarar a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro y la seguridad nacional"

Luego de que Trump instruyera a las agencias federales a dejar de usar los servicios de IA de dicha empresa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, profundizó el conflicto con la desarrolladora de Claude. El uso de IA para fines bélicos, el principal motivo del enfrentamiento.

Anthropic: en el centro del debate por su disputa con el Pentágono.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , instruyó a las agencias federales a dejar de utilizar productos de Anthropic, luego del enfrentamiento público entre la firma de inteligencia artificial y el Departamento de Defensa . La decisión fue comunicada a través de su red social, Truth Social: “No lo necesitamos, no lo queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos”.

En un primer instante, el mandatario estadounidense no se hizo referencia a una eventual declaración formal de riesgo para la cadena de suministro , una medida que había sido deslizada previamente como posible consecuencia. Sin embargo, ahora el el secretario de Defensa, Pete Hegseth, profundizó el enfrentamiento.

“En conjunción con la directiva del Presidente para que el Gobierno Federal cese el uso de la tecnología de Anthropic, instruyo al Departamento de Guerra a designar a Anthropic como un Riesgo para la Cadena de Suministro y la Seguridad Nacional ”, escribió Hegseth. “Con efecto inmediato, ningún contratista, proveedor o socio que haga negocios con las fuerzas armadas de Estados Unidos podrá realizar ninguna actividad comercial con Anthropic”.

Ante las consultas del medio especializado TechCrunch, la empresa explicó que no habían recibido comunicación formal por parte del Gobierno , aunque anticiparon que “ impugnará cualquier designación de riesgo en la cadena de suministro ante los tribunales”.

El núcleo de la disputa radica en la negativa de Anthropic a permitir que sus modelos de IA sean utilizados para vigilancia doméstica masiva o para el desarrollo de armas totalmente autónomas . Esa postura fue considerada excesivamente restrictiva por Hegseth.

pentagono.jfif Pentágono.

El CEO de la compañía, Dario Amodei, reafirmó públicamente esa posición el jueves, rechazando cualquier flexibilización en esos dos puntos: “Nuestra firme preferencia es continuar sirviendo al Departamento y a nuestros combatientes, con las dos salvaguardias solicitadas implementadas”, detalló.

“Si el Departamento decide desvincular a Anthropic, trabajaremos para permitir una transición fluida a otro proveedor, evitando cualquier interrupción en la planificación militar en curso, las operaciones u otras misiones críticas”, concluyó respecto al debate con la Casa Blanca.

OpenAI: la alternativa de la Casa Blanca

La controversia generó repercusiones en el sector tecnológico. Según la BBC, el CEO de OpenAI, Sam Altman, envió un memorando interno en el que sostuvo que comparte las mismas "líneas rojas" respecto a vigilancia doméstica y armas ofensivas autónomas, y que cualquier contrato de defensa vinculado a su compañía también excluiría usos "ilegales o inadecuados para implementaciones en la nube, como la vigilancia doméstica y las armas ofensivas autónomas".

A su vez, el cofundador de OpenAI, Ilya Sutskever —quien se distanció públicamente de Altman en noviembre de 2023 y luego creó su propia empresa— intervino en la red social X para respaldar la postura adoptada: "Es extremadamente bueno que Anthropic no haya dado marcha atrás, y es significativo que OpenAI haya adoptado una postura similar".

Sin embargo, pocas horas después de la orden de la Casa Blanca para cortar lazos con Anthropic, OpenAI anunció un acuerdo con el Pentágono que, según Altman, preserva los mismos principios defendidos por su competidora, incluyendo la prohibición de vigilancia doméstica y armas autónomas.

De acuerdo con The New York Times, representantes de OpenAI y del gobierno comenzaron a reunirse el miércoles para explorar una posible alianza.

El escenario, lejos de estabilizarse, parece abierto a nuevos capítulos. En julio pasado, Anthropic, OpenAI y Google habían obtenido contratos con el Departamento de Defensa. Mientras algunos empleados de Google manifestaron apoyo a Anthropic, la compañía y su casa matriz evitaron pronunciarse oficialmente hasta el momento.