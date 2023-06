Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte LXXII)

El FMI en el mundo de los tipos flotantes viene a ser como una calificadora de bonos. Da el sello de aprobación de buen manejo de la casa a los programas de países (Krugman) . El 29 de abril 2019, el BCRA anunciaba que podría vender dólares dentro de la “zona de no intervención” acordada con el FMI.

El plan era este: si el tipo de cambio perforara la banda superior ($51.45), el BCRA podría vender más dólares de los que estaba previsto originalmente, ahora era hasta u$s 250 millones, en vez de los u$s 150 millones previos. La consigna era mantener el dólar a precio constante y, consecuentemente que no se produjese una estampida hiperinflacionaria, para evitar el helicóptero.