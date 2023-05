Día Mundial del Fútbol femenino: la lucha por la igualdad

En Inglaterra , el fútbol femenino amateur tuvo un breve período de auge en 1914 , cuando las mujeres ocuparon en las fábricas los puestos de los hombres que habían ido a la guerra . Terminada su jornada laboral, se entretenían practicando esta actividad. Sin embargo, poco tiempo después, en 1921 , la Federación Inglesa iba a prohibir -hasta 1971 - el uso de recintos deportivos para los partidos practicados por mujeres. No fue el único caso, en Alemania por ejemplo, el fútbol femenino estuvo prohibido entre 1955 y 1970 . ¿A qué se debía esto? Se consideraba que los cuerpos de las mujeres eran frágiles y que practicar esta actividad podría afectar sus capacidades reproductivas .

En este sentido, Georgina Sticco, directora y co-fundadora de Grow- género y trabajo sostiene: “Es importante aprovechar la oportunidad que nos brinda el fútbol femenino para pensar cómo es la participación de las mujeres en todos los deportes. Históricamente se nos convenció de que las mujeres no pueden realizar determinadas tareas, que no son lo suficientemente hábiles físicamente, o fuertes, o veloces. Sin posibilidad de participación no se pueden desarrollar esas habilidades”.