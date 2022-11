Dólar blue: ¿cuál es la solución?

Vender dólares a $230 (30% por arriba del oficial), no es lo ideal dicen los que incomunicaron “el triple salto mortal” de los equilibristas del circo Cambiemos. El modelo Mundell-Fleming explica que una economía no puede simultáneamente mantener un tipo de cambio fijo o planchado, libre movimiento de capitales y una política monetaria autónoma. Este principio frecuentemente se llama: “la trinidad imposible”, o el “triángulo de la imposibilidad”. De ahí que también se lo denomine un trilema, pues se refiere a la forma de presentar una situación con tres opciones en la cual solo dos son posibles de conseguir al mismo tiempo. Pero los acróbatas sin red, implementaron el sistema ¿…?, mientras el BCRA permitía que el tipo fluctúe alrededor de $15 (casi fijo) por 2 años, con un ingreso de divisas masivo, para perpetrar el “carry trade” o “bicicleta financiera”, pagando 38% en Lebacs, en solo 17 meses cuadruplicaron la deuda del BCRA, acumulando un equivalente en dólares de u$s 75.000 y hasta u$s 80.000 millones (a $15 por dólar).

El dólar soja hoy no es lo ideal, porque lo ideal no existe. La falacia de la solución perfecta es informal, un argumento que supone que existe una solución perfecta o que se debe impugnar una solución trabajosa porque alguna parte del problema seguiría estando después de su administración. Típico pensamiento binario, en el que no se logra advertir el complicado escenario entre los múltiples componentes de la tragedia producida entre 2015-2019 y, como resultado, reducen los entorpecimientos con una simplificadora descalificación. Es común que los argumentos que realizan, omitan cualquier detalle sobre cómo exactamente, o con qué gravedad se llegó a esto, expresando el rechazo sólo en términos vagos.

El dólar soja aquí y ahora, es mejor que tomar dólares al 8% anual y planchar la cotización en $15, pagando 38% anual en pesos que realizaron los violadores del modelo Mundell-Fleming. Además, son dólares genuinos que ingresan al BCRA, achicando la brecha con los dólares financieros, donde 1/3 de los pesos que se liquidan, ingresan al presupuesto para financiar gastos en un mes sumamente espinoso.

COMO SE HACE HETERODOXIA AGÓNICA

Se organiza un estruje significativo sobre las importaciones con ingeniosas regulaciones articulando Secretaría de Comercio, AFIP y BCRA. Se crea el Sistema de Importaciones de la República Argentina SIRA que reemplazará a las SIMI el Gobierno. Se amplió la cantidad de bienes alcanzados por el nuevo sistema de control, abarcando casi la totalidad de las importaciones de bienes. Se dispuso un mayor control sobre los pagos al exterior al retrasar el pago al momento de ingreso aduanero al país en lugar del momento de salida del destino y se fija el momento de pago de las mismas. Se habilita el pago con dólares depositados en el exterior y/o con financiamiento de entidades locales. Se prorroga hasta fin del mandato la posibilidad de cursar pagos de endeudamientos financieros del exterior a contrapartes vinculadas, y de cancelar vencimientos de capital de pasivos en moneda extranjera.

En el tema de importaciones de servicios, y para desalentar la demanda de dólares el Gobierno creó el SIRASE que reemplazará el SIMPE, el cual se aplica a la totalidad de los servicios, menos los de fletes, seguros e intereses. Dólar tarjeta para consumos superiores a u$s 300 por mes. Dólar suntuario con un recargo del 108%, sobre el dólar mayorista para el gasto de importaciones de automóviles, motos de alta gama, jets privados, helicópteros, embarcaciones recreativas, bebidas alcohólicas premium, relojes y joyas. Dólar Coldplay, se aplica un recargo del 35% sobre el dólar mayorista para las importaciones de servicios artísticos. Dólar Netflix se aplica con un recargo de 81% sobre el dólar mayorista para las importaciones de servicios artísticos.

¿POR QUÉ NO HAY QUE RASGARSE LAS VESTIDURAS?

Porque habría unos u$s 3.000 millones menos de exportaciones que lo habitual ya que muchas se adelantaron en septiembre 2022. Entre noviembre y diciembre empezarán a consumirse alrededor de u$s 1.000 millones mensuales en pagos de importaciones, que se demoraron 180 días. Además, la sequía nos hace perder unos u$s1.700 M de exportaciones de trigo. El dólar Qatar o el dólar Coldplay son composturas, ni la solución absoluta, ni el despilfarro de dólares de Sturzenegger-Caputo con sus licitaciones insólitas. En Qatar el que no gaste los dólares del colchón, va ser cruzado por el uso de dólares oficiales, con la AFIP. Este es un adelanto.

Resumidamente, se aproximan tiempos dónde los dólares no se conseguirán fácilmente, por esa razón el Gobierno seguirá recurriendo a más retoques, en un escenario en que cada día resulta más difícil evitar un fraccionamiento en 2 o 3 del mercado cambiario, que reemplace los tantos tipos de cambios que se vienen generando. Decíamos que la sequía provocara una pérdida de alrededor de u$s 1.700 millones, solo en exportaciones de trigo. El peso se encuentra apreciado respecto del promedio (1997-2022) en alrededor de 30% (tipo de cambio real multilateral a pesos de hoy). En tanto en términos bilaterales con el dólar, el atraso cambiario es menor, pero en un momento que se ha perdido productividad relativa, el tipo de cambio real, podríamos asumir que debería ser más alto para ser competitivo las exportaciones y restrictivo para las importaciones (tipo de cambio real bilateral en pesos de hoy, Peso/ dólar Oficial).

¿Necesitamos más austeridad? - Si. - Mas austeridad suntuaria.

Hemos tenido un despilfarro de dólares sin precedentes entre 2015-2019. Ahora hay que pagar la fiesta Macrista, porque el verdadero gasto público son los intereses de la deuda contraída en ese infausto periodo. “Dejen de robar” hubiera sonado bien en el estadio de La Plata en 2016, 2017, 2018, 2019, pero la oposición de Cambiemos estaba concentrada en volver, y los que ocuparon cargos al volver, estuvieron más descomedidos que ningún argentino.

La deuda con el FMI y los acreedores privados es dinero que nos debemos a nosotros mismos, han hecho que el PBI en dólares sea 1/3 menor en dólares en solo 4 años. Destruyeron la valuación de las empresas y la reputación financiera internacional, luego del desendeudamiento 2003-2015. La deuda sigue presentando una seria amenaza para la estabilidad financiera y social, pero la situación no va a mejorar si los esfuerzos por servir la deuda se buscan por el lado de los pobres, empujando a la economía a una eventual recesión y un estallido social.

Una buena parte de los argentinos aceptó la idea que la crisis tenía que ver con el excesivo gasto de un país con gente que vivía por encima de sus posibilidades (González Fraga dixit). Pero no era cierto, los dólares eran los despilfarraba la pandilla plutocrática, kakistocrática; que regalaba de a u$s 300 millones de los argentinos a empresas fallidas, como el mencionado ex presidente del Banco Nación.

(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani