Mundial 2026: Túnez echó a su DT tras sufrir una goleada ante Suecia + Agregar ámbito en









La federación del país africano destituyó a Sabri Lamouchi pocas horas después del debut con derrota por 5 a 1 ante los europeos.

Mundial 2026: Túnez echó a su DT tras sufrir una goleada ante Suecia

El Mundial 2026 registró su primer despedido en los bancos de suplentes apenas concluida la tercer jornada inicial de la fase de grupos.

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Túnez determinó el echar inmediato al director técnico Sabri Lamouchi, luego de sufrir una derrota por 5 a 1 a manos de Suecia en el partido correspondiente al estreno del Grupo F. El proceso del seleccionador al frente del país afrinado con un balance de una victoria, una igualdad y tres caídas sobre cinco compromisos dirigidos.

El desarrollo del encuentro dejó en evidencia una neta superioridad de Suecia, que impuso condiciones desde el arranque. El país nórdico logró su victoria por intermedio de un doblete de Yasin Ayari, complementado por los aportes goleadores de Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg, mientras que el país tunecino solo había alcanzado a descontar antes del descanso por intermedio del defensor Omar Rekik.

La goleada le permitió al seleccionado europeo posicionarse en la cima de su grupo en soledad, viéndose favorecido por el empate 2 a 2 que protagonizaron las selecciones de Países Bajos y Japón en la sede de Texas. De este modo, las autoridades de Túnez optaron por cortar el vínculo con Lamouchi en un intento de provocar una reacción anímica urgente dentro del plantel, convirtiéndolo en el primer entrenador en abandonar su puesto durante el desarrollo de la cita mundialista.

Túnez enfrentará en la segunda jornada de la fase de grupos a Japón con la obligación de cosechar puntos para mantener vivas sus aspiraciones matemáticas de acceder a la siguiente ronda del certamen.