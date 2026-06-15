Los bonos soberanos anotan subas y el riesgo país cae a mínimos de más de ocho años + Agregar ámbito en









Los títulos en dólares de la Argentina avanzan en Wall Street, en una jornada atravesada por el feriado en la plaza local.

Los activos argentinos se mueven mayoritariamente al alza en el exterior. Depositphotos

Los títulos soberanos anotan avances en Nueva York y el riesgo país se comprime a un mínimo de más de ocho años este lunes, en una jornada atravesada por el feriado local por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En tanto, los ADRs operan con disparidad.

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En Wall Street, los títulos en dólares anotan subas generalizadas, y los Globales trepan hasta 0,9% de la mano del Global 2038 y el Global 2046. Así, el riesgo país se comprime en torno a los 425 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018.

Por su parte, los ADRs argentinos operan con disparidad. Mientras los papeles bancarios ganan terreno y suben hsata 3,9% de la mano de Grupo Supervielle, las energéticas se debilitan por la caída del petróleo e YPF se hunde hasta 6,3%. Entre otras acciones de origen nacional, Bioceres Crop gana 4,2%.

A nivel local, el dólar cripto opera en $1.502,93, según Bitso. A su vez, el dólar tarjeta se ubica a $1.885 en este fin de semana largo, en el que el dólar blue se sostiene en los $1.460. Afuera, las criptomonedas avanzan con fuerza: Bitcoin (BTC) escala a los u$s67.145,56 y las principales altcoins escalan hasta casi 13%.

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