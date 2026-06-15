Los títulos soberanos anotan avances en Nueva York y el riesgo país se comprime a un mínimo de más de ocho años este lunes, en una jornada atravesada por el feriado local por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En tanto, los ADRs operan con disparidad.
Los bonos soberanos anotan subas y el riesgo país cae a mínimos de más de ocho años
Los títulos en dólares de la Argentina avanzan en Wall Street, en una jornada atravesada por el feriado en la plaza local.
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En Wall Street, los títulos en dólares anotan subas generalizadas, y los Globales trepan hasta 0,9% de la mano del Global 2038 y el Global 2046. Así, el riesgo país se comprime en torno a los 425 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018.
Por su parte, los ADRs argentinos operan con disparidad. Mientras los papeles bancarios ganan terreno y suben hsata 3,9% de la mano de Grupo Supervielle, las energéticas se debilitan por la caída del petróleo e YPF se hunde hasta 6,3%. Entre otras acciones de origen nacional, Bioceres Crop gana 4,2%.
A nivel local, el dólar cripto opera en $1.502,93, según Bitso. A su vez, el dólar tarjeta se ubica a $1.885 en este fin de semana largo, en el que el dólar blue se sostiene en los $1.460. Afuera, las criptomonedas avanzan con fuerza: Bitcoin (BTC) escala a los u$s67.145,56 y las principales altcoins escalan hasta casi 13%.
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