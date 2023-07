Dólar: el pronóstico incendiario de Carlos Melconian

El hilarante no dice nada que no tenga base en su limitado marco teórico. Pero quien “vende miedo” hace 30 años, haciendo chistes en el coloquio y gana mucho dinero no va a cambiar. El peor error que se puede cometer es escuchar pronósticos agoreros, tenemos un historial nefasto en la predicción de los macroeconomistas cuantitativistas y las encuestas REM que recibe el BCRA. Al enfocar nuestra atención sólo en escenarios políticos extremos, desatendemos otras posibilidades. En el proceso, los macroeconomistas se tornan más vulnerables a los archivos en YouTube. Los relatos tergiversados perpetúan la ilusión de que “los macroeconomistas televisivos” pueden comprender y predecir el entorno social y económico que nunca han entendido. Usan equivocadamente la retrospección para predecir. Tanto los hechos como la investigación muestran que los pronósticos pasados no tienen relación alguna con los sucesos acaecidos. Los consejos de estas celebridades constituyen el imperio de los charlatanes.