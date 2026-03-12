Dólar y el pasamanos del BCRA: por qué las compras no fortalecen las reservas y se diluyen en el fisco

El tablero de control del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) vuelve a emitir señales que, en una primera lectura superficial, invitan al optimismo del mercado. En los primeros compases de 2026, la entidad monetaria retomó su posición compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), hilvanando un saldo positivo superior a los u$s3.100 millones . Un dólar global debilitado y un sector corporativo liquidando divisas provenientes de préstamos bancarios configuraron un escenario de aparente robustez . Sin embargo, la contabilidad macroeconómica exige un análisis de capas mucho más riguroso para no caer en trampas perceptivas .

Aquí radica el nudo crítico de la coyuntura financiera actual: el BCRA no está fortaleciendo sus reservas internacionales netas, sino operando como un mero conducto transaccional . Los dólares adquiridos al sector privado son inmediatamente fagocitados por el Tesoro Nacional , que demanda divisas para honrar vencimientos de deuda. Esta dinámica regresiva, donde el saldo final de intervención arroja un déficit neto por ventas al fisco superiores a los u$s3.500 millones, plantea un dilema profundo sobre la sostenibilidad del esquema y expone el verdadero umbral de estrés sistémico de la deuda soberana.

Para comprender la magnitud de esta ilusión contable, es imperativo retroceder a la anatomía de la crisis cambiaria del año pasado . Entre enero de 2024 y febrero de 2025, el BCRA había logrado acumular compras por la friolera de u$s22.274 millones. No obstante, ese capital no se tradujo en un blindaje de las arcas de la autoridad monetaria. Al igual que en el escenario presente, esos dólares fueron drenados hacia el Tesoro para la cancelación compulsiva de obligaciones externas.

La crisis desatada en marzo de 2025 dinamitó esa dinámica. La imposibilidad de hacer frente a las presiones de un dólar atrasado derivó en un nuevo programa de rescate con el FMI y en una mutación del régimen hacia un sistema de bandas cambiarias con un salto cambiario del 10% incluido. En aquel trimestre crítico, la decisión táctica —y sumamente costosa— fue suspender la compra de divisas para forzar el tipo de cambio hacia el piso de la banda. Esta maniobra, orientada a anclar expectativas en el corto plazo, tuvo un efecto colateral severo: el BCRA dejó pasar la estacionalidad más favorable del año para la acumulación genuina, ignorando el reclamo del mercado y sentando las bases para la sequía de divisas que precedió a la volatilidad electoral.

El diseño de la política monetaria para 2026 introdujo modificaciones técnicas indispensables . El abandono de la actualización nominal fija del 1% mensual para las bandas cambiarias, reemplazándolo por una indexación atada a la inflación, buscó evitar un atraso real del tipo de cambio. En paralelo, la directriz fue volver a intervenir activamente en la compra de divisas.

La oferta en el MULC hoy no responde a un milagro exportador, sino a una combinación de factores globales y normativos. Por un lado, la depreciación del dólar a nivel internacional ha funcionado como un viento de cola. Por otro, asistimos a un fenómeno particular en el sector privado: el excedente de liquidez en dólares de los bancos —producto del alza de depósitos— ha impulsado a las empresas a tomar créditos en moneda dura. Dado que la normativa vigente exige la liquidación inmediata de estos fondos en el mercado de cambios, se genera una oferta exógena que el BCRA absorbe.

Aquí surge la anomalía monetaria. Para adquirir los u$s3.100 millones, el BCRA debe emitir pesos. En un modelo tradicional, esto implicaría una expansión de la base monetaria en términos nominales, con su consecuente riesgo inflacionario. Sin embargo, la cantidad de pesos en la economía no solo no subió, sino que experimentó una contracción. ¿El motivo? La venta simultánea de u$s3.500 millones al Tesoro actúa como un mecanismo de esterilización endógena brutal. El fisco entrega pesos al BCRA a cambio de los dólares, retirando liquidez del sistema. El resultado es un pasamanos cambiario que arroja un saldo deficitario: el BCRA vende más dólares de los que compra, sin lograr una acumulación real de reservas.

El déficit de liquidez y el espejismo de las expectativas

La pregunta estructural que subyace es: si el Tesoro necesita dólares, ¿por qué no los adquiere directamente en el mercado? La respuesta desnuda la restricción operativa del Estado: la disponibilidad de flujo de caja.

Mientras que el BCRA posee el monopolio de la emisión y puede generar los pesos necesarios para intervenir (aunque luego deba esterilizarlos), el Tesoro depende exclusivamente de sus saldos de cuenta corriente, apalancados por el superávit fiscal o por colocaciones netas de deuda en moneda local. Al carecer de la magnitud de liquidez necesaria en pesos para barrer la oferta de dólares del sector privado de una sola vez sin desestabilizar la curva de tasas, el fisco delega esta tarea en el Banco Central.

Existe, además, un componente de psicología de mercado. Ver a la autoridad monetaria del lado comprador del mostrador inyecta una dosis de anestesia en las expectativas de devaluación. Transmite una pátina de fortaleza institucional en un escenario de fragilidad. No obstante, en los altos mandos corporativos y en los fondos de inversión, este maquillaje no pasa desapercibido. La incapacidad de acumular reservas expone que no existe un verdadero efecto crowding-in de capitales hacia el país, sino apenas una reasignación interna de pasivos.

El dilema de política: volver al mercado o perpetuar la trampa

Que el BCRA haya retomado la dinámica compradora es, desde la óptica de la liquidez del mercado cambiario, una condición necesaria. Aporta fluidez y absorbe el crédito corporativo transitorio. Pero confundir la intermediación con la solvencia es un error de diagnóstico gravísimo.

El destino final de estas divisas subraya la vulnerabilidad más acuciante del modelo económico actual: la desconexión total de los mercados internacionales de crédito. La administración ha fijado el retorno a la arquitectura financiera global como una meta prioritaria, un imperativo dictado por la abultada agenda de vencimientos de deuda soberana. Hasta que ese acceso no se materialice, el BCRA seguirá operando como un prestamista de última instancia en divisas para un Tesoro aislado, deteriorando la calidad de su balance y limitando cualquier posibilidad de flexibilización cambiaria definitiva.

Policy Dilemma: el Gobierno enfrenta una encrucijada temporal inexorable. O logra comprimir el riesgo país y refinanciar sus vencimientos en el mercado global, permitiendo que el BCRA acumule finalmente reservas para salir del esquema de bandas, o continúa utilizando la liquidez privada como puente, acercándose mes a mes a un nuevo umbral de estrés sistémico donde la oferta de dólares no alcance a cubrir las exigencias de la deuda. La liquidez de hoy no compra la solvencia de mañana.