De cuánto es la fortuna de Lionel Messi y cuál es su sueldo en Inter Miami en 2026

En 2022 cumplió su sueño y el de más de 40 millones de argentinos.

La historia de Lionel Messi es una de las más extraordinarias del deporte mundial. El rosarino se convirtió en un ídolo para millones de fanáticos gracias a su talento, su constancia y una carrera repleta de títulos que lo posicionaron en el ranking de los mejores jugadores de todos los tiempos. Para muchos es el mejor jugador del mundo, para otros sólo después de Diego Armando Maradona.

A lo largo de más de dos décadas en la elite del fútbol, el capitán de la Selección Argentina no solo acumuló trofeos y récords, sino también una enorme fortuna . Sus contratos con clubes europeos, premios deportivos y acuerdos publicitarios con marcas internacionales le permitieron construir un patrimonio multimillonario.

Pero además, jugó al fútbol de una manera que será inolvidable para todos los que alguna vez lo vieron. Hoy, ya instalado en Estados Unidos, el campeón del mundo sigue siendo una de las figuras más influyentes del deporte global . Su llegada al fútbol norteamericano revitalizó la liga y continúa generando ingresos millonarios tanto dentro como fuera de la cancha.

Los comienzos de Messi estuvieron lejos del lujo que lo rodea hoy. Nació en Rosario y desde muy chico mostró un talento extraordinario para el fútbol, aunque también enfrentó un obstáculo importante: un problema hormonal que afectaba su crecimiento y requería un tratamiento costoso.

Cuando tenía apenas 13 años, viajó a España y fue fichado por FC Barcelona . El club catalán decidió apostar por él y se hizo cargo de su tratamiento médico, además de integrarlo a su famosa cantera, La Masía , donde comenzó a desarrollar su carrera profesional. Desde su llegada llamó fuertemente la atención, en principio de los fanáticos del club y en segundo lugar de los argentinos que vivían en España.

Messi 2006 En el año 2006 debutó en la copa del mundo con una selección argentina de alto nivel futbolístico. Imagen: FIFA

Con el paso del tiempo, Messi se convirtió en la gran figura del Barcelona. Debutó bajo el ala de figuras como Ronaldinho, pero rápidamente empezó a hacerse cargo del equipo. Durante más de 15 años lideró al equipo en la obtención de títulos nacionales e internacionales, incluyendo múltiples ligas españolas y la prestigiosa UEFA Champions League.

Mientras tanto, con la Selección Argentina vivió años difíciles en los que estuvo cerca de ganar títulos, pero no lograba concretarlo. Las finales perdidas generaron críticas y frustraciones que marcaron una etapa compleja en su carrera internacional. Llegó a renunciar a la selección y ser fuertemente criticado por el periodismo exitista y algunos argentinos que luego fueron parte de los festejos más importantes de su carrera.

Sin embargo, la historia cambió cuando levantó la Copa América 2021, su primer gran título con el equipo nacional. El punto más alto llegó en la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde Argentina se consagró campeona jugando un fútbol de alto vuelo y Messi cumplió el sueño más grande de su carrera, liderando el equipo en los momentos más difíciles, superando una presión inimaginable.

Messi Actualmente se encuentra jugando en Inter Miami. Imagen: Inter Miami FC

A nivel personal, en 2021, el astro tuvo una emotiva despedida del Barcelona por problemas financieros del club. Luego pasó por Paris Saint Germain, donde jugaba mientras fue campeón del mundo con Argentina. Finalmente llegó libre al Inter Miami CF de los Estados Unidos, donde continúa siendo la gran figura del equipo y de la liga.

De cuánto es el patrimonio de Lionel Messi

Gracias a sus contratos deportivos, premios y acuerdos publicitarios, Lionel Messi acumuló una de las mayores fortunas en la historia del fútbol. Según estimaciones de sitios especializados en riqueza de celebridades, su patrimonio ronda los 850 millones de dólares en 2026. Gran parte de sus ingresos actuales provienen de su contrato con el Inter Miami.

Además del salario, el acuerdo incluye participaciones comerciales vinculadas a la expansión de la liga y beneficios derivados de patrocinios y acuerdos de transmisión. De acuerdo con información revelada por los propietarios del club, el capitán argentino percibe alrededor de 60 millones de dólares por año en su etapa en la MLS, una cifra que lo mantiene entre los futbolistas mejor pagados del mundo incluso en la última etapa de su carrera.