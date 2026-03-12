Aumenta la presión sobre el crédito privado en EEUU: Morgan Stanley se sumó al "corralito" en los retiros + Seguir en









Durante las últimas semanas se registraron retiros masivos dentro del sector de crédito privado en EEUU, lo que obligó a algunos de los bancos y gestores de activos más importantes de EEUU a limitar los rescates.

El episodio pone de relieve el creciente escrutinio del mercado de crédito privado.

Los problemas dentro del sector del crédito privado entre empresas no dejan de aparecer en EEUU. Durante las últimas horas se conoció que Morgan Stanley y el gestor de activos Cliffwater restringieron los retiros de los fondos de crédito privado, en la última señal de inquietud de los inversores sobre el sector.

Cliffwater es una de las firmas de inversión de crédito privado de más rápido crecimiento, dirigida a inversores minoristas y personas adineradas cuyo dinero es gestionado por corredores independientes. Este jueves se conoció que limitó su fondo líder de u$s33.000 millones tras un aumento de las solicitudes de retiro del 14% de sus acciones durante el primer trimestre.

Horas después de conocerse esa decisión, Morgan Stanley notificó a los inversores de su fondo North Haven Private Income Fund, de u$s7.600 millones, que había limitado los retiros: informó que las solicitudes de reembolso aumentaron al 10,9% en el primer trimestre y que atendería el 45,8% de ellas.

El banco norteamericano afirmó que restringir los retiros ayuda a evitar la liquidación de activos con valoraciones deprimidas y protege la rentabilidad a largo plazo de los inversores. Además, aseguró que los fundamentos crediticios del fondo se mantienen prácticamente estables, con una cartera que abarca 312 prestatarios de 44 sectores a finales de enero.

jp morgan JP Morgan anunció ayer que reducirá su nivel de exposición a ese tipo de créditos. Depositphotos Tensiones sobre el crédito privado El episodio pone de relieve el creciente escrutinio del mercado de crédito privado, de aproximadamente u$s2 billones, que se ha expandido rápidamente en los últimos años a medida que los bancos se retiraban de los préstamos directos después de la crisis financiera mundial de 2008.

A principios de este mes, Blackstone acordó pagar a todos los inversores que solicitaron reembolsos de su fondo de crédito privado de u$s82.000 millones, ya que las solicitudes de reembolso alcanzaron el 7,9% de sus activos netos. Blue Owl y Ares atendieron mayores solicitudes de reembolso en sus fondos de crédito privado no cotizados durante el cuarto trimestre, aunque Blue Owl limitó permanentemente los reembolsos en otro de sus fondos este año, al igual que BlackRock. Por su parte, JP Morgan anunció ayer que reducirá su exposición al crédito privado, rebajando el valor de los préstamos que el banco mantiene como garantía. "La pregunta es si ese deterioro es contenido o si se convierte en el próximo vector de contagio", argumentaron desde la consultora One618. "Los spreads americanos dicen que es contenido . Puede que tengan razón . Pero los mercados que mejor anticiparon las crisis anteriores no fueron los que gritaron primero, fueron los que permanecieron en silencio demasiado tiempo", advirtieron.