Alerta de la AIE: el mundo se enfrenta a la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia

El organismo internacional confirmó que el mercado mundial perderá 8 millones de barriles diarios en marzo tras el bloqueo del estrecho de Ormuz. Para frenar la escalada, los 32 países miembros acordaron la liberación récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) encendió este jueves todas las alarmas al calificar la actual coyuntura en Medio Oriente como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia moderna. Según el último informe mensual del mercado emitido por la institución, el conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un colapso logístico y productivo sin precedentes.

El dato central que estremece a los mercados es la reducción del suministro mundial en 8 millones de barriles diarios durante el mes de marzo. Esta caída es consecuencia directa del cierre efectivo del estrecho de Ormuz , un canal vital en la costa iraní que hoy se encuentra bloqueado.

En paralelo, los países del Golfo Pérsico ya han recortado su producción total en al menos 10 millones de barriles diarios , un volumen que representa casi el 10% de la demanda mundial de crudo.

La AIE advirtió que, incluso si el conflicto cesara de inmediato, la normalización de la industria no será instantánea. El organismo explicó que el cierre de los procesos de exploración y producción posee una inercia técnica compleja. En muchos casos, los yacimientos tardarán semanas o meses en volver a los niveles operativos anteriores a la crisis, dependiendo de la disponibilidad de equipos, recursos y el retorno de los trabajadores especializados a la región.

Sin una rápida reanudación de los flujos de transporte marítimo, la agencia estima que las pérdidas de suministro están destinadas a aumentar, profundizando el desequilibrio entre la oferta y la demanda global. Esta situación mantiene en vilo a las economías occidentales, que dependen críticamente de esta vía para su abastecimiento energético.

Respuesta histórica: 400 millones de barriles al mercado

Ante un mercado convulsionado y la amenaza de Irán de llevar el barril a los u$s200, los 32 países miembros de la AIE tomaron una decisión de "alto impacto" el miércoles. Por unanimidad, resolvieron liberar 400.000.000 de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas. Se trata del mayor desbloqueo de existencias en los registros de la institución, duplicando ampliamente el hito de 182 millones de barriles liberados en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, fue el encargado de oficializar la medida a través de una declaración en video. El funcionario señaló que este volumen inédito tiene como objetivo compensar la falta de crudo provocada por la inseguridad en el Golfo Pérsico y llevar un mensaje de calma a los operadores internacionales. Esta es la sexta vez en su historia que la AIE coordina una intervención de tal magnitud.

El impacto en el Brent y el escenario local

La reacción en las pizarras internacionales no se hizo esperar. El crudo Brent, que funciona como la referencia internacional clave para la industria petrolera argentina, mostró una respuesta inmediata ante la noticia. Tras acumular una ganancia del 3,7% durante la jornada previa por los temores de desabastecimiento, el precio retrocedió más de un punto porcentual al confirmarse la liberación de reservas, estabilizándose en torno a los u$s88 por barril.

Para la Argentina, la estabilización del Brent en estos niveles es una noticia seguida de cerca tanto por el Gobierno como por las operadoras en Vaca Muerta. Un precio internacional controlado ayuda a mitigar la presión sobre los costos de importación de combustibles que todavía requiere el país, aunque la interrupción logística global sigue siendo una amenaza para el comercio exterior de hidrocarburos.

Aunque el consenso para la liberación de los 400 millones de barriles parece firme, la implementación técnica de este proceso requiere una coordinación minuciosa entre las naciones. La magnitud de la intervención refleja que, para la AIE, el mundo enfrenta una crisis energética de carácter existencial que solo puede ser contenida mediante una acción colectiva sin precedentes en la historia de la OCDE.