Sarah Ferguson le pidió ayuda económica a Jeffrey Epstein tras divorciarse del expríncipe Andrés

Se conoció cómo se relacionaba la exduquesa de York con el financista, a quien le expresó variedad de elogios durante una crisis económica personal. También intentó coordinar un almuerzo con él y sus hijas.

El caso contra el fallecido financista Jeffrey Epstein , en una investigación por una red de trata de personas, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas tras conocerse que la exduquesa de York Sarah Ferguson buscó su ayuda luego de divorciarse de su exesposo, el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor . Además de solicitarle préstamos para resolver deudas, le expresó elogios y hasta intentó coordinar un almuerzo junto a sus hijas y él.

La cadena CNN analizó docenas de archivos en la “biblioteca Epstein” del Departamento de Justicia de EEUU y encontró que Ferguson colmó de elogios a Epstein continuamente, incluso después de su condena en 2008 en Florida por solicitar prostitución a una menor.

Los mensajes muestran que Ferguson, apodada por sus cercanos como " Fergie ", se refería cariñosamente a Epstein como su "espectacular y especial amigo", "el hermano que siempre he deseado tener", y le demostraba que "estaba muy orgullosa de él" mientras cumplía condena.

La exduquesa (66) intentó obtener ayuda financiera de Epstein, preguntándole repetidamente si podí a pedirle dinero prestado y pidiéndole que la contratara como su "asistente doméstica". La investigación de CNN también reveló que, incluso después de que Ferguson criticara a Epstein en una entrevista, vinculándolo con la pedofilia, en privado, ella se mostró arrepentida y se disculpó con él por sus comentarios públicos.

mail de sarah ferguson a epstein Departamento de Justicia de EEUU

Ferguson es una de las figuras públicas cuyos vínculos con Epstein se conocieron, tras la publicación de millones de archivos del Departamento de Justicia, y recientemente seis empresas vinculadas a ella cerraron tras la publicación de los documentos, informó anteriormente CNN.

La exduquesa también lo destacó por "ser un gran amigo” y hasta intentó coordinar un almuerzo con él junto a sus hijas Beatrice y Eugenie en 2009, quienes tenía 20 y 19 años en ese entonces.

Los correos electrónicos indican que Epstein aparentemente usó el nombre de Ferguson para ofrecer a sus amigos acceso a instituciones reales, incluyendo los apartamentos de Buckingham. En 2009 el financista escribió un mail a una pareja amiga suya indicando: "Fergie dijo que podía organizar un té en los apartamentos del Palacio de Buckingham o en el Castillo de Windsor", detalló aunque no está claro si esa visita se materializó.

En otra ocasión, ese mismo año, Ferguson se encontraba en graves problemas financieros y le expresó: "Necesito urgentemente 20.000 libras para el alquiler hoy. El casero ha amenazado con ir a la prensa si no pago. ¿Alguna idea?", aunque tampoco está claro si Epstein respondió a ese mensaje o la ayudó.

