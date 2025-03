Dólar y la pregunta del mercado: ¿con qué pesos?

En el relato oficial ha comenzado a escucharse una nueva frase: “¿Con qué pesos?” , en referencia a la idea de que no habrá pesos disponibles para presionar sobre el dólar cuando se eliminen las restricciones cambiarias. Sin embargo, la continuidad del cepo indica que ese momento aún no ha llegado . Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) y el equipo económico han fijado la Base Monetaria Amplia (BMA) en $47,7 billones como estrategia para congelar los pesos que podrían volcarse al dólar.

Los pasivos remunerados del BCRA, en parte absorbidos por deuda del Tesoro, son un proxy del exceso de pesos en la economía. No obstante, no son la única fuente de presión cambiaria. Una mejor aproximación es observar la cantidad de plazos fijos y la deuda pública en manos de privados. Durante el período de restricciones, estos instrumentos han funcionado como refugio para el excedente de liquidez. Cabe recordar que, incluso cuando un particular dolariza su cartera a través del MEP o el CCL para esquivar el cepo, hay una contraparte que recibe esos pesos, manteniéndolos en el sistema sin que desaparezcan.