Alternativas de inversión en dólares

Actualmente, hay muchas opciones disponibles, en pesos y en dólares. Nosotros nos enfocaremos en las emisiones en moneda extranjera. Tenemos disponibles papeles de distintos sectores: inmobiliario, energía, petróleo, consumo, campo, telecomunicaciones.

Algunas pagan en dólares MEP, mientras que otras en dólares cable (que después se pueden transferir al exterior). Tenemos títulos con legislación local y extranjera. Generalmente pagan un buen interés anual y este pago puede ser de manera trimestral o semestral. El capital pueden devolverlo al vencimiento o en cuotas. Se pueden comprar con pesos o con dólares.

El riesgo implícito en las ONs es que el BCRA ajuste el cepo y ya no les de a las empresas los dólares necesarios para pagar sus vencimientos. Actualmente, las empresas tienen acceso al MULC por hasta el 40% de los vencimientos, teniendo que restructurar el 60% restante. Por el momento, esto no es problema para el público inversor ya que por esa refinanciación consigue otro papel con similares características (similar plazo, cupón anual, etc).

Siempre es mejor armar una cartera diversificada para reducir el riesgo. En este caso, se sugiere invertir en varias empresas de distintos sectores, de manera que los riesgos queden compensados. Entre las alternativas más interesantes tenemos:

descarga.png

Suponiendo que armamos una cartera con 1.000 nominales de cada una (supone una inversión inicial de USD 6.200), tendremos el siguiente flujo de fondos proyectado:

descarga (1).png

Una cartera diversificada también se puede conseguir mediante los fondos comunes de inversión. Son más apropiados para el inversor minoristas, ya que son muy bajos los montos mínimos de inversión. Y en este grupo encontramos diversos tipos, corporativos locales, corporativos Latam. La ventaja de los FCI es que son administrados por profesionales, que buscan el mayor rendimiento, de manera que se delega la gestión activa de la cartera. La contra, para algunos, es que el inversor no recibe los dólares de los cupones de las ONs, ya que los mismos los recibe el FCI, quien los reinvierte. Otra diferencia respecto a las ONs: en un FCI no conocemos de antemano el rendimiento, ya que éste depende de la diferencia entre el precio de suscripción y el precio de rescate de las cuotapartes.

Por último, y para quienes asuman más riesgo, tenemos los Cedears, que operan en pesos y en dólares. Son certificados de depósitos de empresas extranjeras. Como toda renta variable, su rendimiento es incierto y dependerá del precio de venta versus el precio de compra. La ventaja de los Cedears es que permiten acceder a empresas líderes de EEUU, evitando o reduciendo riesgo argentino, ya que se apuesta a mercados internacionales. Muchos Cedears suelen pagar dividendos (en dólares cable). Preferimos acciones value o que paguen altos dividendos.

Vale aclarar que en el mercado local todos los instrumentos cotizan al dólar bolsa, con lo cual, quien quiera estar cubierto puede invertir en cualquier opción (bonos, acciones, cedears, ONs). Por razones de espacio, nos acotamos a las tres alternativas mencionadas destinadas a inversores con perfil riesgo moderado.

Asesora financiera.