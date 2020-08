Dólar, tiempo circular y milagro argentino

Entre enero 2003 y julio 2020 la cuenta corriente de nuestro balance de pagos -que refleja el resultado del comercio exterior y los servicios de intereses, dividendos y otros con el exterior- fue positiva en u$s98.000 millones. Adicionalmente, ingresaron inversiones netas del exterior por u$s41.000 millones y préstamos financieros netos por u$s15.000 millones. En total entonces ingresaron u$s154.000 millones. Como la “formación de activos externos” (venta de dólares al público y transferencias al exterior) del período fue de u$s150.000 millones, prácticamente el saldo neto -luego de 18 años (!!!)- es nulo. Un “milagro argentino”: haber defaulteado 8 veces en su historia, que -entre 2003 y 2020- los inversores externos hayan puesto u$s56.000 millones en el país y que los argentinos hayan puesto u$s150.000 millones en el exterior.

La buena noticia es que los argentinos tienen el capital para financiar su desarrollo. La mala noticia es que el contexto para el inversor no es atractivo, en particular para invertir en proyectos de exportación. En los países vecinos -con un amplio arco político en sus gobiernos- no se cobran retenciones a la exportación. El mercado de cambios no está intervenido como en la Argentina. Hay que tener en cuenta que nadie entra adonde no sabe si podrá salir. Quien invierte dólares hoy en la Argentina no tiene ninguna certeza de si podrá remunerar (dividendos) y recuperar su inversión ni a qué valor liquidará sus ingresos de exportación. La economía argentina -con aisladas y muy breves excepciones- ha mantenido un sesgo anti-exportador desde 1931 (creación de la Comisión de Control de Cambios) hasta la actualidad. En el corto plazo no es posible eliminar el control de cambios ni las retenciones, pero debería formularse un programa integral -con rango de política de Estado refrendada en el Congreso por el Gobierno y la oposición- para promover las inversiones en el sector exportador y colocar a la Argentina a la par de sus vecinos en materia cambiaria y sin retenciones. Solo así lograremos un verdadero milagro argentino y quebraremos -para bien- el ciclo de nuestro “tiempo circular”.

(*) Presidente de Sociedad Comercial del Plata y dueño de Morixe