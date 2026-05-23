ANSES finaliza el calendario de pagos de mayo 2026: quiénes cobran después del feriado del 25 de mayo

Los haberes del quinto mes del año tuvieron un aumento del 3,4% por la actualización mensual, basada en el índice de inflación.

Tras el feriado del 25 de mayo, ANSES retomará los depositos pendientes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) terminará durante la última semana de mayo el cronograma de pagos, correspondiente a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y distintos programas sociales. Luego del feriado nacional del 25 de mayo, el organismo retomará los depósitos pendientes según la terminación de DNI de cada beneficiario.

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Durante mayo, las prestaciones administradas por ANSES recibieron un aumento del 3,4% , porcentaje determinado a partir de la fórmula de movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Ese incremento impactó sobre jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo y asignaciones familiares.

En paralelo, el Gobierno mantuvo el bono extraordinario de $70.000, para jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. El refuerzo se acredita junto con el haber mensual y alcanza principalmente a titulares de jubilaciones mínimas, PUAM y Pensiones No Contributivas.

Con la actualización aplicada este mes, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $463.174,10 pesos incluyendo el bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno. Sin el refuerzo, el haber previsional básico quedó en $393.174,10

En el caso de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto mensual asciende a $384.539,28 (314.539,28 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) Mientras tanto, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan $345.221,87 pesos con el bono.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibió un incremento por movilidad durante mayo. El valor general de la prestación quedó fijado en $141.286 por hijo, aunque ANSES continúa reteniendo el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) tuvo una actualización equivalente y mantiene compatibilidad con la Tarjeta Alimentar para quienes cumplen los requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano. Las asignaciones familiares del sistema SUAF también fueron ajustadas este mes. Los valores varían según ingresos familiares y categoría laboral del titular.

Además, ANSES continúa pagando la Tarjeta Alimentar junto con AUH y AUE. Los montos vigentes durante mayo son:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

El beneficio se acredita automáticamente y no requiere inscripción adicional para quienes ya cobran asignaciones compatibles.

Al mismo tiempo, siguen vigentes los pagos correspondientes al Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a titulares de AUH con hijos pequeños y embarazadas beneficiarias de AUE.

Aguinaldo

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

Tras el feriado nacional del domingo 25 de mayo, ANSES continuará con el cronograma de pagos correspondiente a mayo. El organismo mantiene el esquema organizado según terminación de DNI. En el caso de jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo, el calendario continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Por otro lado, las Asignaciones de Pago Único vinculadas con matrimonio, nacimiento y adopción continuarán acreditándose hasta el 11 de junio para todas las terminaciones de documento.

La Prestación por Desempleo también seguirá pagándose durante la última semana de mayo. Según el cronograma oficial, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Los depósitos se realizan automáticamente.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

ANSES recordó además que los titulares pueden consultar fechas y lugares de cobro ingresando en el calendario oficial disponible dentro de su sitio web. También pueden verificar liquidaciones y recibos mediante Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con el cierre del calendario de mayo, el foco ya comienza a trasladarse hacia junio, mes en el que jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 junto con el aumento mensual por movilidad.