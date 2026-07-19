El espejismo del rebote: la macroeconomía mejora, pero el mercado laboral profundiza su fractura estructural

La actividad económica muestra señales de recuperación, pero el empleo formal privado acumula once meses consecutivos de caída. La construcción, la industria y los grandes centros urbanos concentran las pérdidas, mientras los sectores exportadores generan divisas sin absorber suficiente mano de obra.

En la historia económica contemporánea, el mercado laboral ha operado como el termómetro definitivo de la salud macroeconómica. Cuando las planillas de las empresas se expanden, el ciclo expansivo es genuino; cuando se contraen, el diagnóstico es de cautela. Sin embargo, la publicación de la serie desestacionalizada de abril por parte del Ministerio de Capital Humano ha cristalizado una anomalía que desafía la ortodoxia: una recuperación económica sin empleo . En el cuarto mes del año, el sistema registró 12.788.980 puestos de trabajo , lo que implica una destrucción neta de 28.736 posiciones respecto al mes anterior.

Este fenómeno trasciende la mera coyuntura estadística para revelar el núcleo de la nueva matriz productiva argentina . Estamos ante una dinámica regresiva donde los sectores transables , impulsados por ventajas comparativas y la generación de divisas, experimentan un auge que no logra derramar sobre el mercado interno. El resultado es un desacople estructural : el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) coquetea con máximos recientes, pero el empleo asalariado privado retrocede sin pausa . Si el modelo no diseña incentivos para un efecto crowding-in que integre a la industria local como proveedora de los nuevos polos dinámicos, el umbral de estrés sistémico de la clase media terminará por erosionar la sostenibilidad política del propio programa económico.

Para comprender la magnitud de la reconfiguración en curso, es imprescindible aislar el componente privado formal. Los asalariados privados perdieron 11.673 puestos solo en abril , marcando su onceavo mes consecutivo de contracción . Como advertíamos al analizar la aceleración de esta crisis tras la turbulencia cambiaria de mayo de 2025, la destrucción del empleo de calidad no ha encontrado un piso.

Tradicionalmente, la actividad (medida por el EMAE) y el empleo operaban con una alta elasticidad; el rezago entre una variable y otra no superaba el trimestre. Hoy, esa correlación se ha roto. La economía agregada exhibe un vigor estadístico traccionado por enclaves exportadores , pero el tejido sociolaboral va en la dirección opuesta. La pérdida acumulada desde el inicio de la actual administración en noviembre de 2023 asciende a 182.456 puestos de trabajo totales .

Más preocupante aún es la composición de esta caída en el último mes. Durante el bienio anterior, la destrucción del empleo asalariado encontró un amortiguador precario en el cuentapropismo. Sin embargo, los datos de abril muestran que esa red de contención ha colapsado: los autónomos perdieron 4.107 puestos, los monotributistas 11.091 y el monotributo social 5.137. La única variación positiva provino de sectores refractarios a la productividad sistémica: el asalariado público (+2.861) y el empleo en casas particulares (+409).

Ganadores de capital vs. Perdedores de mano de obra

El rediseño del modelo económico, enfocado en maximizar los incentivos para sectores con ventajas competitivas globales, ha generado un mapa sectorial profundamente asimétrico. La radiografía del empleo formal expone a los perdedores del cambio de régimen, aquellos directamente vinculados a la tracción del mercado interno.

Desde noviembre de 2023, la construcción lidera el desplome con 60.646 empleos evaporados, seguida por la industria textil (-25.979), la metalmecánica (-19.246) y el transporte (-15.706). Estas no son cifras abstractas; representan la desarticulación del entramado industrial y logístico que históricamente garantizó la capilaridad del salario en las zonas urbanas.

En la otra vereda, los sectores apuntados como motores de la nueva economía muestran números positivos, pero insuficientes para compensar la sangría. Las actividades agropecuarias y de pesca sumaron 11.216 empleos, y el sector de informática agregó 5.960.

No obstante, el dato más revelador —y la mayor paradoja del actual esquema macroeconómico— se encuentra en el sector de petróleo y minería. A pesar del boom de exportaciones y la explosión productiva que significa Vaca Muerta, este rubro registra una pérdida de 8.282 empleos en el mismo período. La explicación radica en la naturaleza del capital: son sectores altamente intensivos en tecnología e infraestructura, pero marginales en la absorción de mano de obra masiva. La riqueza fluye, pero no se traduce en nóminas salariales extensas.

La geografía de la fractura: La economía de enclave

Esta divergencia sectorial tiene un correlato territorial inexorable. La matriz de incentivos actual está balcanizando el mapa laboral argentino, consolidando un modelo de enclaves productivos rodeados de recesión comercial e industrial.

Si analizamos los 24 distritos del país, el saldo es lapidario: solamente Neuquén (+10.176) y Río Negro (+3.092) lograron un incremento del trabajo asalariado privado. El motor patagónico brilla, pero su impacto agregado es exiguo. La creación de empleo en ambas provincias no llega a compensar ni el 10% de lo que se destruyó en el corazón productivo tradicional de la Argentina.

El núcleo manufacturero y de servicios absorbió el golpe del ajuste con severidad. La provincia de Buenos Aires perdió 78.957 puestos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 42.771, y Córdoba 16.881. Otros casos dramáticos se observan en Santa Fe (-15.074) y Misiones (-12.043), siendo esta última una de las jurisdicciones con mayor retroceso en términos proporcionales a su población económicamente activa. El modelo genera polos de riqueza hiperconcentrados geográficamente, mientras desfinancia las metrópolis donde reside la inmensa mayoría de la fuerza laboral.





Precariedad y el déficit de reconversión

La calidad del empleo es el otro gran vector de esta crisis. El balance desde noviembre de 2023 exhibe una mutación cualitativa que deteriora la base tributaria y previsional del país. La caída de 235.419 asalariados formales privados y 73.052 asalariados públicos fue estadísticamente disimulada por el alta de 150.158 monotributistas a lo largo del período.

Sin embargo, detrás de este incremento del trabajo independiente no hay una ola de emprendedurismo dinámico, sino una dinámica de subsistencia. Gran parte de estas altas corresponden a "pluriempleo": trabajadores formales que, ante la pérdida brutal de poder adquisitivo, se ven forzados a sumar una segunda actividad precarizada para cubrir la canasta básica. Un sistema que reemplaza empleos con aportes patronales y seguridad social por facturación de monotributo está incubando un pasivo contingente de proporciones sistémicas.

Conclusión: El límite político del ajuste laboral

Un programa de estabilización macroeconómica que prioriza exclusivamente el superávit financiero y la generación de dólares de exportación es, en el corto plazo, una herramienta necesaria para mitigar cuellos de botella externos. Pero como estrategia de desarrollo a largo plazo, es manifiestamente incompleto.

La falta de incentivos para la reconversión de los sectores industriales —dejados a la intemperie frente al nuevo esquema de precios relativos— está dejando una cicatriz permanente en el mercado laboral. Así como el Estado diseña marcos regulatorios atractivos (como el RIGI) para apalancar inversiones en minería, gas y petróleo, es imperativo establecer herramientas de transición para que la industria metalmecánica, textil y tecnológica local pueda integrarse como proveedora eficiente de esas grandes cadenas de valor.

Ignorar la destrucción del aparato productivo interno bajo el dogma de la eficiencia asimétrica es un error de cálculo financiero y político. Al final del día, los mercados celebran la acumulación de reservas, pero la viabilidad institucional de cualquier modelo económico depende de su base de sustentación social. Y en el cuarto oscuro, quienes validan o rechazan el rumbo no son los barriles de crudo exportados, sino los trabajadores que hoy observan cómo la recuperación económica ocurre en una fiesta a la que no han sido invitados.