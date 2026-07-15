Empleo formal: se perdieron casi 30.000 puestos en abril, por fuertes bajas en el sector privado y en el monotributo

En el último año, se destruyeron 127.893 (-2%) empleos registrados y solo seis rubros explican casi íntegramente la pérdida. Las provincias donde más cayó el empleo fue en Tierra del Fuego, Chubut y Corrientes.

El empleo en el sector privado cayó fuerte, según el último dato del SIPA.

El empleo formal no logra recuperarse , ya que en abril acumuló su 11° caída consecutiva y tocó su menor nivel en cuatro años, aunque todavía se encuentra en un umbral superior al de fines de la administración de Mauricio Macri . Se perdieron 28.736 puestos de trabajo durante el mes en cuestión, según pudo constatar Ámbito con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

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En el último año se destruyeron 127.893 (-2%) empleos, mientras que la cifra acumulada durante la gestión de Javier Milei asciende a 235.419 (-3,7%). La baja mensual de abril marcó una aceleración frente al mes previo, cuando se perdieron 8.154 (-0,1%) empleos.

"En el sector privado no solo se profundizó el retroceso, sino que también ajustaron a la baja los meses anteriores", destacó el economista Luis Campos .

Entre los trabajadores asalariados, incluyendo a los del sector privado, público y casas particulares, se destruyeron 8.403 puestos (-0,1%). Esto se explica íntegramente por la caída en privados (-11.673), ya que se vio una recuperación en estatales (+2.816 ó +0,1%) y casas particulares (+409 ó +0,1%). De este modo, desde noviembre 2023, la pérdida de empleos asalariados alcanzó los 329.667 (-3,2%).

En cuanto a los no asalariados, durante abril volvieron a caer la cantidad de inscriptos. Se dieron de baja 4.107 (-1%) trabajadores autónomos y 11.091 (-0,5%) del monotributo . Por su parte, el monotributo social cayó en 5.135 (-2,1%) registrados.

Sin embargo, en el último año se sumaron 44.820 nuevos trabajadores en este segmento, explicado por una baja de 4.670 (-1,2%) auntónomos y una suba de 49.490 monotributistas. El social, en tanto, se elevó en 5.488 nuevos inscriptos (+2,4%).

Empleo por sector

El empleo cayó en 12 de los 15 sectores que releva el SIPA. Solo seis de esos rubros explican casi la totalidad de la pérdida (-124.107).

En la Industria manufacturera se destruyeron 51.514 puestos (-4,4%), en Comercio hubo una merma de 32.840 (-2,6%), en Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se eliminaron 17.287 (-1,9%), en Transporte 10.816 (-2,1%), en Intermediación financiera 6.973 (-4,6%) y en Minas y canteras otros 4.677 (-5,1%).

En el otro extremo, se crearon otros 290 empleos en el suministro de electricidad, gas y agua (+0,4%), en enseñanza (+719 puestos de trabajo +0,2%) y servicios comunitarios (+395 empleos, o +0,1%).

Cabe destacar que desde 2023, la industria manufacturera perdió 83.190 (-7%) puestos de trabajo, mientras que en la construcción se destruyeron otros 60.646 (-13,8%) empleos. En actividades inmobiliarias se eliminaron otros 25.025 (-2,8%) empleos.

Empleo por provincia

En el último año, las provincias donde se perdió una mayor cantidad de puestos de trabajo fueron Buenos Aires (-39.652 puestos de trabajo, ó -2%) y CABA (27.907 empleos, ó -1,8%). Asimismo, porcentualmente se destacaron las caídas en Tierra del Fuego (-11,1% o -4.011 empleos), Chubut (-7% ó 6.677 puestos) y Corrientes (-6% ó -4,828 empleos).

Las únicas provincias que cerraron el año en positivo fueron Neuquén, Río Negro y San Juan, con la creación de 5.532 (3,7%), 3.203 (+2,9%) y 1.054 (+1,3%) empleos, respectivamente.

Aunque al realizar la comparación con noviembre 2023, solo las provincias de Neuquén y Río Negro fueron las que cerraron con variación positiva: 10.176 (+7,1%) y 3.092 (+2,8%).