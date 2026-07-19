Potencias millonarias en la final del Mundial 2026: cuánto valen los planteles de Argentina y España + Agregar ámbito en









La Furia Roja y la Albiceleste se medirán en New Jersey para definir al campeón de la Copa del Mundo, y uno saca una clara ventaja en el aspecto económico.

La Furia Roja cuenta con uno de los tres planteles más valiosos de la Copa del Mundo. Cuenta de X: @SEFutbol

El Mundial 2026 suma su último capítulo en lo que será recordada como la edición más ambiciosa en la historia del torneo. Argentina y España definirán al campeón del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, prometiendo un duelo tan reñido como apasionante.

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Ambos planteles están entre los mejor valorados de todo el certamen, pero hay uno que en cuestiones económicas tiene una enorme ventaja. Eso sí, los dos están lejos de los primeros lugares, pero enfrentaron a las plantillas más caras y lograron derrotarlas con sus propias armas.

Julián Álvarez y Enzo Fernández lideran el ranking de los futbolistas más caros de Argentina. Cuenta de X: @Argentina El tercer plantel más caro del Mundial 2026: cuántos cuesta España Luis De la Fuente logró armar al tercer plantel más caro de todo el Mundial 2026. Por si eso fuera poco, en las semifinales eliminó a quienes ostentaban ser los más costosos, como es el caso de Francia. España suma entre sus 26 convocados un valor de u$s1.395 millones.

La Furia Roja debe esa posición gracias a su máxima figura: Lamine Yamal. El astro de 19 años tiene una ficha de u$s229,2 millones. Detrás de él aparece su compañero en el Barcelona, Pedri, en u$s171,9 millones. Quien completa el podio es Rodri, del Manchester City, en u$s114,6 millones. Ellos tres son los únicos que superan los cien millones dentro de la plantilla.

Quienes menor valor arrastran son los más veteranos: Aymeric Laporte tasado en u$s10.3 millones y Borja Iglesias con u$s3.4 millones en su ficha.



España cuenta con varias figuras que son tan jóvenes como valiosos. Cuenta de X: @SEFutbol Cuál es el valor de Argentina y quiénes son sus jugadores más caros En cuanto al top 10 de selecciones más caras del Mundial 2026, Argentina ocupa el séptimo lugar con u$s923,6 millones. Su jugador más caro es Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y su ficha cuesta u$s114,3 millones. En el segundo puesto del ranking se ubica Enzo Fernández (u$s102,9 millones) y Lautaro Martínez (u$s97,2 millones). Su capitán, goleador y máxima figura, Lionel Messi está tasado en u$s17,1 millones.

Más allá de que su valor de mercado actual no sea el más alto, Messi sigue siendo el mejor de Argentina. Cuenta de X: @Argentina Todo listo para la final: posibles formaciones de Argentina - España La gran final tendrá lugar este domingo 19 de julio en la sede de New York/New Jersey, estadio mejor conocido como el MetLife, desde las 16:00. España llega sin dudas y, de no haber ninguna sorpresa, repetirá el equipo que venció en la instancia previa a Francia. Si bien Pedri estaría en el banco, batalla para quitarle el puesto a Fabián Ruíz. El probable once que pararía Luis de la Fuente sería: Unai Simón; Pedro Porro; Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Ruíz o Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal. Por el lado de Argentina, Lionel Scaloni evalúa quiénes se encuentran al mejor nivel y Rodrigo De Paul podría regresar al equipo titular. Su lugar sería por el de Giuliano Simeone, quien estuvo desde el arranque ante Inglaterra. Con solo esa duda, el probable once de la Albiceleste sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; De Paul o Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.