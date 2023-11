El mejor consejo del mercado de capitales para atraer hoy inversión directa

Nos cansamos de leer y mencionar que lo que se necesita es inversión directa a Economía Real y no en deuda corporativa, pero no vemos que se plantée la correcta estructuración de las empresas de cara a ser receptivas de aportes de capítales extranjeros. La mejor forma de prepararse no es con una Oferta Pública de Acciones. Esa es una alternativa demasiado pronta y apresurada. Lo mejor en estos tiempos es tener una estructura de Gobierno Corporativo diverso, preparado, experimentado y con la debida red de contactos.

Es esperable la reconstrucción del mercado de capitales de la mano de más pymes ofreciendo sus activos en él, siendo este uno de los principales emergentes de la desregulación del mercado de capitales. Es imprescindible la reinserción de la Argentina en el mercado financiero internacional.

Como anunció en su campaña el presidente electo, Javier Milei, necesitamos un mercado de capitales libre y absolutamente desregulado.

Estamos preparado para la normalización de las relaciones con organismos financieros internacionales, la libertad de movimientos financieros nacionales, a mediano y largo plazo. Desde el mercado de capitales sabemos cómo aplicar la ingeniería financiera.

CEO de Invar, vicepresidente y CEO de Número Bursátil y director asociado a cargo del Departamento Financiamiento Corporativo de Phronencial.