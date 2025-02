Energía Limpia: la carrera hacia un futuro sin emisiones

América Latina, con su vasto potencial en recursos naturales, no se queda atrás. Actualmente, la región genera más del 60% de su electricidad a partir de fuentes renovables, pero enfrenta desafíos en infraestructura y financiamiento.

La energía limpia ya no es una opción futurista, sino una realidad que está redefiniendo la forma en que el mundo genera y consume electricidad.

Mientras tanto, los avances en almacenamiento de energía, redes inteligentes y electrificación del transporte están ayudando a que las fuentes limpias sean más confiables y accesibles.

Países como China, Estados Unidos y la Unión Europea lideran la transición con más del 40% de su matriz eléctrica proveniente de renovables.

América Latina, con su vasto potencial en recursos naturales, no se queda atrás. Actualmente, la región genera más del 60% de su electricidad a partir de fuentes renovables, pero enfrenta desafíos en infraestructura y financiamiento.

Chile y Brasil han emergido como líderes en el desarrollo de hidrógeno verde, con proyecciones de generar más de 15 GW en la próxima década.

El desafío del transporte y la electrificación

Uno de los sectores con mayor impacto ambiental es el transporte, que sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles. En Latinoamérica, solo el 2% del parque automotor es eléctrico, mientras que en Europa esta cifra ya alcanza el 14% y se espera que supere el 40% para 2030[2] (). La falta de infraestructura de carga y los altos costos iniciales han sido barreras para la adopción de vehículos eléctricos en la región. Sin embargo, iniciativas de incentivos fiscales y políticas de subsidios podrían acelerar esta transición en los próximos años.

Innovación y digitalización en la energía limpia

El auge de la inteligencia artificial y el blockchain están revolucionando la manera en que se gestiona y distribuye la energía. Empresas que han integrado estas tecnologías han logrado reducir sus emisiones en un 20% en solo tres años, al optimizar redes de distribución y mejorar la eficiencia en el consumo energético [3] . La digitalización también permite a los consumidores participar activamente en la transición energética, con sistemas de generación distribuida que convierten hogares y negocios en productores de energía.

El equilibrio entre costos y sostenibilidad

El gran reto para la energía limpia sigue siendo su asequibilidad. De acuerdo con un estudio de Accenture, el costo de la electricidad podría representar más del 9% del ingreso familiar si no se implementan estrategias adecuadas para equilibrar las inversiones y la demanda[4]. Para garantizar que la transición sea justa e inclusiva, es fundamental que los gobiernos y el sector privado trabajen en conjunto para generar incentivos y esquemas de financiamiento accesibles.

Conclusión: un futuro energético al alcance

La revolución de la energía limpia está en marcha y no muestra signos de desaceleración. La combinación de políticas inteligentes, innovación tecnológica y financiamiento adecuado puede convertir a las energías renovables en la columna vertebral del sistema energético global.

América Latina, con su riqueza en recursos naturales, tiene el potencial de convertirse en un líder de esta transformación, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para superar las barreras existentes. La pregunta ya no es si lograremos un futuro basado en energía limpia, sino cuán rápido podremos hacerlo realidad.

Senior Manager de Sustentabilidad de Accenture Argentina.

[1]Informe Destination net zero: Fast-tracking progress: https://www.accenture.com/us-en/insights/sustainability/destination-net-zero

[2] Informe The energy providers guide to Net Zero: https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document-3/Accenture-the-energy-providers-guide-to-net-zero.pdf

[3] Caso de estudio Renewable Energy Digital Transformation: https://www.accenture.com/us-en/case-studies/industry-x/coriance-data-driven

[4] Informe The Energy Provider’s Guide to Net Zero: https://www.accenture.com/us-en/insights/utilities/energy-providers-guide-net-zero