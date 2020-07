El perito que busca a Facundo Astudillo Castro

Hace 88 días comenzaba la causa con un joven que desaparecía de su casa. Distintas versiones anunciaban que estaba en Bahía Blanca, que una oficial lo llevó en su auto, una señora dice haberlo llevado hasta un puesto sanitario en la ruta…

Lo cierto es que lo único que se sabe a ciencia cierta es que las versiones oficiales no tienen datos para sostenerse y que el perro Yatel puso en jaque a toda la policía, a parte del aparato judicial y al propio ministerio.

Hablamos con Marcos Herrero: “Te digo la verdad, más allá de que tengo que tener mucho cuidado y puedo tener reprimendas en el entorno policial, hay que ser muy coherente. Lo que pasó con Facundo Castro puede pasar con mi persona, con tu persona, toco madera, pero veo que hay muchas trabas institucionales, hablando del gobierno. He estado presente en distintos casos y me recuerda mucho al de Santiago Maldonado por todas las trabas a nivel político y social, también en lo que significaría la policía bonaerense, que en su caso fue la federal y gendarmería”.

El único avance relevante en la causa lo acaba de hacer el perito de parte con quien hablamos, mientras que en la contra parte parece que el Estado no pudo anunciar nada y lo único relevante que aporta son dificultades para la investigación. Por eso la familia y la querella se muestran enojados desde hace días. “Hay que decirlo, no me gusta, más allá del ida y vuelta que hay sobre mi persona, que me traten como un delincuente y me cacheen todo dando a entender que puedo plantar pruebas. Eso habla mal del Estado”.

Sobre el aporte que realizó a la investigación, Marcos relata lo siguiente: “Hay un giro en la causa, porque si bien hay testigos, las manchas hemáticas que se encontraron en el vehículo de Teniente Origone rompen con algunas versiones que se habían establecido, como la de la oficial que había dicho que lo había llevado a Facundo. Yo solamente solté el perro, le dí una toma de olor. Más allá de las manchas de sangre, el perro tuvo una actitud muy activa e identificó un gran compuesto orgánico de la persona de Facundo en el móvil, ahí está la clave, el perro identifica y fue muy determinado. Facundo en algún momento ha estado en esos vehículos”.

Marcos tiene una extensa carrera que lo avala. En pocos días, marcó la diferencia como perito y parece que nada lo detiene. También se muestra en desacuerdo con algunos procesos realizados, como el exceso de luminol en los autos peritados que puede afectar al trabajo de los perros.

Según la versión policial y algunos medios, a Facundo lo había llevado la teniente Siomara Flores hasta Teniente Origone. Otra versión, habla de una testigo que lo llevó hasta el Fitosanitario. Esta testigo, finalmente, declaró que había recibido presiones y en ningún momento aclara que la persona que ella llevó era efectivamente Facundo. Por el lado de la declaración de los policías, que al momento se contradicen con los hechos, deberá resolver la justicia sí son procesados por falso testimonio.

Herrero aclara: “Ya es público que hay testigos falsos y, también, la ex pareja de Facundo se determinó que fue sugerida por policías para que diga que Facundo había estado ahí”.

“Esto habla de una trama compleja, hubo muchos palos en la rueda para que yo venga. Más allá del llamado amable del presidente a Cristina (mamá de Facundo), yo estaba viniendo el día 70 y se podrían haber hecho antes las pericias y los allanamientos de Buratovich, ahora seguimos a la espera de los autos particulares de Tte. Origone y los campos que faltan. Van más de 80 días y es difícil trabajar así, hay que ser coherentes”.

Lo que nadie quiere afirmar: “Yo sostengo que es una desaparición forzada de parte de la policía bonaerense, está determinada y fue un trabajo de ocultamiento de la persona de Facundo. Un trabajo de tres etapas y es hasta posible que aparezca el cuerpo plantado en otro lugar, por eso yo quiero apurarme en trabajar”.

Alguien miente y alguien dice la verdad, pero no hay responsables:

“El detalle del allanamiento en Buratovich es importante, es reconocer y está en la causa que Facundo tuvo un ingreso. La segunda etapa es cuando se lo detiene en el camino, que tienen que ser estos dos vehículos involucrados y tercero es la desaparición de Facundo y sobre eso tienen que dar respuesta porque el último punto de partida sería esa bendita camioneta. Tienen que demostrar que Facundo no estuvo ahí y, con lo que trabajó Yatel (el perro), habla lamentablemente de que el Estado va a tener que responder sobre Facundo”.

En esta causa, como en toda desaparición, hay preguntas que le toca responder a las fuerzas y al Estado, aunque no haya responsabilidad, así funciona. En este caso particular, ¿Por qué el perro no reacciona en el vehículo de la oficial Siomara, si ella dijo que llevó a Facundo? ¿Por qué tardaron tanto en determinar los allanamientos y las pericias?

“Hay cosas que escapan a la seriedad de los oficiales de la justicia, las idas y venidas del Estado, del señor Berni: ‘Que no venga el señor Herrero que tenemos mejores perros. ¿Para qué va a venir de Viedma?’, sugería a la familia. Siempre estaban como dilatando todo. Además de los emails y mensajes de otros colegas policías diciendo que soy un mercenario o un anti policía. Me molesta porque uno tiene que ser imparcial, no omitir un derecho, la justicia tendrá que declarar si son culpables o inocentes, pero los hechos que se van identificando hablan de una trama muy oscura y los que tienen que responder en este estado de democracia son ellos. Hoy es Facundo y mañana puedo ser yo. Pero esto de tratarme de mercenario o de querer golpear a un gobierno ofende, uno solo hace su trabajo. Por ahí la verdad ofende, yo solo determiné una pregunta y el perro respondió diciendo: acá hay esencia de Facundo, abrió los interrogantes y rompió con un montón de falacias que se ven desde el primer día”.

Cuando se intenta investigar sobre la desaparición de personas siempre se encuentran muchas versiones, complicaciones en la investigación judicial, falta de predisposición en todo el personal público y demás cosas que relatan las familias y especialistas y todo tipo de tedios que siempre relatan las familias. Le preguntamos a Marcos qué coincidencias encontraba con el caso de Santiago Maldonado, donde también trabajó: “Hay coincidencias porque no hay desarrollo, si vos tenes sospechas, más allá de que queda tiempo, pero si vos tenés gente determinada, vehículos, lugares, se debería mandar a allanar a la gente involucrada… Espero no equivocarme, pero se va a tratar de que el fiscal sea recusado por falsedad, por testimonios falsos y por ocultar información. Junto con la policía bonaerense, tienen que decir qué pasó con Facundo. Acá lo importante es encontrarlo y tengo que ser determinado en mi trabajo porque si no nos vamos a preguntar lo mismo que con Santiago Maldonado que apareció muerto, pero todavía realmente esperamos una respuesta fidedigna de quiénes son los culpables. Todavía no hay una respuesta y no importa quién está en el gobierno. Todavía no hay un buen protocolo para personas desaparecidas y eso tiene que cambiar”.

La bronca de la familia y la querella es acompañada por distintos movimientos de Derechos Humanos que pidieron el apartamiento del fiscal Santiago Ulpiano Martínez porque entienden que es responsable de maniobras para entorpecer la investigación y encubrir a los responsables. Advierten que impugnaron al mismo fiscal varias veces por entorpecer el avance en causa de lesa humanidad.

Frente a todas las acusaciones que le hacen y las presiones que reciben al igual que con sus declaraciones, Marcos es muy contundente: “Quien comete un delito debe ser castigado por la justicia, sea policía, bombero o médico. Entonces, me parece que decir que yo voy en contra de la policía… yo soy coherente con mi profesión, aporto a la justicia y me está cansando ser acusado con un dedo por personas que están tomando mate pero no se suman a la causa de Cristina. Molesta, que tengan una actitud sospechosa para conmigo cuando el enfoque tiene que ser con la policías bonaerense, porque en efecto quienes lo hicieron desaparecer, y yo lo digo claramente, es la policía bonaerense, porque son los últimos que vieron a la persona de Facundo”.

A Marcos, como a Cristina y su abogado Leandro Aparicio, se los ve y escucha muy determinantes, con una firmeza pocas veces vista en situaciones tan extremas como la búsqueda de un familiar desaparecido.

Cada día que pasa el ambiente en el sur se pone más tenso y también disminuyen las posibilidades fácticas de encontrar a Facundo con vida. Desde Bahía Blanca hasta Carmen de Patagones hay denuncias del accionar policial y judicial. En Patagones, hace un mes, manifestantes vienen pidiendo por la aparición con vida de Facundo y han recibido amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios. Policías de civil con armas reglamentarias en la cintura que los filman y los graban, llamados repentinos a manifestantes y hasta por facebook.

Hablamos con Marcos para saber si seguía recibiendo presión y esto contestaba: “No mensajes pero sí algunas cosas de colegas, pero también la prensa ha puesto un poco de paño frío, impacta que los medios de Buenos Aires estén sobre el tema. La actitud de muchos de mis compañeros deja mucho que desear. Me voy a desempeñar y tengo convicciones directas y aclaro siempre que, si hay un perjuicio o un daño personal, yo se de quien viene”.

A esta altura, más allá de la información producida por el perito Herrero y las declaraciones que hace el abogado Leandro Aparicio, poco se sabe de la causa, el estado judicial y las maniobras que prepara el Estado para dar con el paradero del joven que hace 88 días no vuelve a su casa. Según nos indica Marcos, aún queda mucho trabajo por hacer. Lo cierto al momento es que parece que Facundo Castro es otro caso de desaparición forzada en la triste historia de la democracia argentina.