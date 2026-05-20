Mercados: los vigilantes de bonos envían claro mensaje a la Fed de Kevin Warsh

Los llamados “bond vigilantes” no perdieron ni un día para marcarle la cancha al nuevo jefe de la Fed, Kevin Warsh, apadrinado por Donald Trump. Diversos factores se coadyuvan para la trepada de las tasas internacionales que han puesto nerviosos a todos, inclusive a las bolsas.

El mercado de bonos no tardó en decirle a Kevin Warsh que no bajara las tasas de interés . Así se interpretaron las últimas movidas de los llamados “bond vigilantes” . Es que ante la falta de una resolución sobre el estrecho de Ormuz en la cumbre Trump-Xi , los mercados de bonos están transmitiendo un mensaje bajista: la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años supera el 4,6%, y la del bono a largo plazo está muy por encima del 5%. Así el índice de referencia a 10 años subió unos20 puntos básicos desde el lunes pasado y ahora está más de 65 puntos básicos por encima del nivel previo al conflicto en Medio Oriente, de los cuales las tasas de interés reales representan algo menos de 40 puntos básicos y las expectativas de inflación, alrededor de 25 puntos básicos. Los operadores de bonos pronostican una mayor tensión en la parte posterior de la curva mientras persista la situación en Medio Oriente, ya que los mayores rendimientos generan presión tanto sobre los activos de riesgo como sobre la economía real. Lo que no tienen muy en claro es que una suba de tasa de la Reserva Federal (Fed) vaya a tener mucho efecto en los rendimientos a largo plazo, dado que la mayor parte del movimiento se produce en el lado de las tasas reales, y un endurecimiento probablemente solo confirmaría las expectativas restrictivas existentes.

Vale recordar que el nuevo presidente de la Fed aceptó el cargo con la intención de reducir los costos de endeudamiento, pero los “bond vigilantes” están oponiendo una resistencia inmediata que, en última instancia, podría obligarle a adoptar una postura más restrictiva. Warsh juró su cargo el viernes pasado y, desde entonces, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha subido hasta alcanzar su nivel más alto en un año. Los bonos a 30 y 2 años también superaron ligeramente la tasa actual de los fondos federales, situándose entre el 3,5% y el 3,75%, lo que contrarresta la postura más moderada de Warsh.

“Los mercados financieros prevén que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo, a pesar de las exigencias del presidente Trump”, escribió el reconocido economista Ed Yardeni en una nota a sus clientes el lunes.

Sin embargo, la mayoría de sus colegas en la Fed han adoptado una postura opuesta, dado que la inflación se ha acelerado desde que estalló el conflicto en Irán a finales de febrero. De hecho, el IPC general apenas alcanzó el 3,8% el mes pasado, el estrecho de Ormuz permanece cerrado y el mercado laboral sigue ajustado.

Pero no son solo los inversores estadounidenses que actúan como los “bond vigilantes” quienes mueven los mercados. El creciente temor a la inflación ha llevado a los inversores globales a posicionarse ante una inflación elevada prolongada: la rentabilidad de los bonos del gobierno británico a 10 años superó el 5% por primera vez desde 2008; el bono alemán a 10 años alcanzó el 3,15% por primera vez desde 2011; y el bono japonés a 10 años alcanzó el 2,73%, el nivel más alto desde 1997. Para Yardeni, este repunte en los rendimientos globales ha debilitado un ancla estructural para los costos de endeudamiento en Estados Unidos.

Desde un punto de vista histórico, los inversores internacionales han destinado capital a los bonos del Tesoro estadounidense en busca de rentabilidad, sin embargo, con el aumento simultáneo de los rendimientos en el extranjero, ese incentivo se debilita y Estados Unidos debe competir por los compradores de su deuda en función de sus propios méritos. Según Yardeni, esta situación sugiere que cualquier rumor sobre recortes de tasas debe eliminarse en la reunión de la Fed de junio. De lo contrario, “los inversores concluirán que el banco central se está quedando rezagado con respecto a la curva de inflación y exigirán una prima de riesgo de inflación más alta”, dijo Yardeni. “La Reserva Federal debe ponerse al día con el mercado de bonos para evitar perder el control de los costos de endeudamiento y para apaciguar a los defensores acérrimos de los bonos”.

Mientras tanto, algunos vislumbran una especie de fin del mundo a medida que el rendimiento de los bonos a 30 años se dispara a su nivel más alto en 19 años tras dos enormes ventas de bloques de bonos del Tesoro de EEUU.

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Ormuz, un conflicto que no cesa

En las últimas operaciones, los rendimientos de los bonos continuaron subiendo bruscamente, impulsados en gran parte por la agresiva revalorización de los precios en el sector petrolero, ya que los mercados, finalmente, están incorporando en sus precios una prolongada interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, que ha elevado los precios de fin de año en unos 12 dólares durante el último mes. El resultado ha sido un repunte en prácticamente todo el abanico: la rentabilidad de los bonos a 2 años subió al 4,11%, la más alta desde febrero pasado, la de 5 y 7 años subieron 10 puntos básicos en un día, y la de 30 años trepó al 5,195%, la más alta desde julio 2007.

Según la agencia Bloomberg, el último repunte en los rendimientos de los bonos a 10 años está teniendo repercusiones en toda la curva, y se debe a un bloque de 23.000 contratos de futuros de bonos a 10 años con vencimiento en junio, negociados a un precio de 108-25+ en la CBOT.

Solo en la primera parte de la sesión se han negociado un total de 1,34 millones de contratos, pero luego también se bloquearon 20.000 en 108-24+, y la evolución del precio en torno a ambas operaciones fue coherente con la presencia de vendedores. Según explican los operadores, la ponderación de riesgo combinada de ambas operaciones equivale a 2,8 millones de dólares. Vale recordar que el 13 de mayo pasado, hubo compradores de bloques de tamaño idéntico en los niveles de 110-00 (20.000) y 109-30 (23.000). Por lo que los “traders” especulan que las recientes dos ventas apuntan al desmantelamiento/liquidación de pérdidas de estas posiciones largas establecidas el 13 de mayo.

Como señala Charlie McElligott de Nomura, la reanudación del enfoque de los inversores en la aceleración de la inflación (debido a la evidente falta de progreso con Irán y el "choque de oferta" de energía/petroquímica, ya que los inventarios de emergencia se están agotando rápidamente, como a las señales de un riesgo económico estadounidense de "sobrecalentamiento", irónicamente desde el lado de la "demanda") han revalorizado la trayectoria de la política de los bancos centrales mundiales de forma "agresiva", mientras que la perspectiva de la Fed es, como mínimo, "menos expansiva", con una alta valoración del escenario "sin recortes de la Fed" hasta fin de año y un delta real del temido potencial de "subas de la Fed" también para fin de año.

Los analistas técnicos de Bloomberg señalan que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se encuentra justo en un nivel técnico clave, cuya ruptura apunta al 5,44% a menos que los inversores que buscan proteger sus activos intervengan para frenar la caída. El rendimiento a 10 años podría marcar un nuevo rango si se mantiene el nivel del 4,66%. Pero, lo que es más importante, el rendimiento del bono a 30 años está a punto de superar el 5,20%, unos 20 puntos básicos por encima de lo que Michael Hartnett (BofA) advirtió en sus dos últimos reportes Flow Shows que es la línea roja de la "puerta de la perdición" para el mercado de bonos. Y, al parecer, las bolsas están empezando a notarlo.