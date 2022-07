Criptomonedas: Bitcoin va a fracasar, de la misma forma que lo hizo el iPhone

Las Telefónicas copiarán rápidamente la tecnología y aprovecharán su posición dominante de mercado;

históricamente los dispositivos integrados han fracasado;

la industria de la música no tolerará la masificación del iPod;

Nadie navegará por internet en una pantalla tan pequeña como un teléfono;

los usuarios no tolerarán escribir sobre una pantalla sin teclas.

¿Cuál podría haber sido la causa de tamaña equivocación respecto del producto más exitoso de la modernidad?

Los “expertos” no vieron el cambio de paradigma. Evaluaron la tecnología con el paradigma anterior, cuando el propio iPhone no existía. Esta dinámica se repite en la historia de los cambios tecnológicos. Lo mismo ocurrió con la Internet, el teléfono o el Automóvil.

Y lo mismo está ocurriendo con Bitcoin, o Crypto en general como nuevo paradigma tecnológico. Para los que estamos por el cambio de paradigma, el precio del día no es lo más importante. Seguramente es mejor construir productos sobre algo que vale 60.000 y no 20.000. Pero esa diferencia no es lo primordial y ni siquiera una variable definitiva para seguir construyendo. Dicho esto, centremos el análisis en el cambio de paradigma, para evitar la misma suerte que los apresurados críticos del iPhone.

En 2009 con Bitcoin nace la tecnología Blockchain, que sustenta el ecosistema crypto. Esta es la primera vez en toda la historia de la humanidad que se puede realizar un pago, o satisfacer una obligación de manera permanente y definitiva sin la necesidad de una tercera parte central que de fe. Y esto cambia al mundo para siempre! Esto cambia el paradigma organizacional de muchas aplicaciones actuales, que precisan de una tercera parte central: un árbitro, para dar seguridad y confianza a las partes. Por ejemplo el dinero, o los registros de propiedad, o los diplomas educativos, o cualquier cosa que hoy use un sello estatal. Últimamente estos árbitros se han vuelto burocráticos, caros, ineficientes y en algunos casos corruptos.

Quienes construyen sobre este nuevo paradigma, no están buscando solamente ganar dinero fácil con un activo volátil. Como trader puedo asegurar que no hay – además- dinero fácil en los activos volátiles, al contrario. Están buscando cambiar al mundo! El dinero vendrá solo, seguramente con la adopción de los productos que se construyen, pero es una consecuencia, y no el principal objetivo. Quienes no ven un nuevo paradigma, sólo pueden evaluar todo este sistema con la óptica del viejo paradigma, viendo una manera de especular con un activo volátil. Este segmento existe y tiene impacto sobre el precio diario, pero el impacto real de largo plazo, la implementación, la adopción masiva, vendrá de la mano de los nuevos productos que -como el IPhone- agregan valor a la vida diaria de las personas.

Con Ehtereum viene además DeFi, que en resumen es la construcción de un ecosistema de finanzas descentralizadas, con los mismos productos financieros que ofrecen los sistemas financieros, pero libres y descentralizados. Todavía es temprano. El desarrollo es incipiente. Falta la depuración natural de cualquier salto tecnológico, la autorregulación, e incluso la interacción con los sistemas financieros tradicionales. Eso llevará tiempo y aprendizajes. Varias versiones, tal como el iPhone que va casi por la quincena.

Si Ud. todavía cree que crypto es una lista de monedas, creadas como un acto oportunista de especulación; si no entiende como puede tener valor si no la respalda nadie; si duda que pueda mantener valor porque no se puede tocar; si cree que no va a generar valor porque a diferencia de las acciones, aquí no hay una empresa que venda cosas… Hágase el favor que no se hicieron los críticos apresurados del iPhone. Estúdielo! Hay cientos de videos, podcasts, muchos libros y hasta cursos de posgrado. Dése la oportunidad temprana de entender el nuevo paradigma. El precio le parecerá lo de menos. No importa cuando leas esto.

Economista. Profesor de Crypto&Blockchain en UCEMA (@aroisenzvit)