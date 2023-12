La revolución ideológica del peronismo: actualizar la doctrina

Esta anécdota que parece de un tiempo y una situación política-económica diferente trae dos puntos para comenzar a analizar la estructuración del partido justicialista post elecciones: 1) Existen diferencias de índole moral entre dirigentes del justicialismo. Si estas no confluyen en discusiones y actualizaciones doctrinarias fracasará cualquier intento de reorganización. 2) A pesar de las acaloradas tensiones entre la resistencia y la juventud a inicios de la década de los 70´, las fórmulas Cámpora-Solano Lima y Perón-Perón tuvieron el apoyo de todos los sectores del movimiento. Podría arriesgar que existía un activo para tomar esa decisión individual (de costo bajo) que hoy el justicialismo ya no lo presenta: la idea de invencibilidad. En otras palabras, la sumatoria entre diferencias “personales” y la sensación de no tener los medios, instrumentos ni apoyos para ganar elecciones puede desencadenar en una fractura del peronismo permanente. Esta vorágine -hasta hace semanas inevitable- demandará a la juventud encarnar un rol clave en el armado y actualización de las bases del movimiento nacional justicialista.