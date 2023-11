La vida en las cárceles: un equilibrio entre garantismo y punitivismo

Las Naciones Unidas plantean desde 1955 las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos llamadas Reglas Mandela, en homenaje al líder sudafricano que permaneció preso veintisiete años . Allí se establecen los distintos principios a tener en cuenta en el trato con los presidiarios: el principio de dignidad humana, el de imparcialidad y no discriminación, el de no agravar sufrimientos, el de reinserción y el de minimizar las diferencias entre la vida libre y la recluida. Lamentablemente, en el mundo existen diferentes cárceles para similares delitos, incluso dentro de un mismo país y son los estados quienes deberían asegurar que se cumplan los objetivos que tienen los penales.

cárceles de bukele.webp Imagen de la cárcel que inauguró Bukele en El salvador para recluir a los líderes de las maras.

En los últimos meses circularon videos de la cárcel de máxima seguridad de El Salvador llamada CECOT, Centro de Confinamiento de Terroristas (conocida como la cárcel Bukele por el nombre del presidente), donde fueron alojados miles de miembros de la banda de pandilleros llamados maras. A propósito de la apertura de cárcel, el ministro de justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro dijo en una nota de la BBC: “Ahí van a ir los miembros de las organizaciones terroristas, no es un lugar para detención de colaboradores. Los colaboradores van a estar en otras cárceles, donde van a tener programas de rehabilitación, para poder trabajar. Con los que vayan a CECOT, tenemos el compromiso con los salvadoreños de que no vuelvan nunca, de que no regresen a las comunidades. Y nos vamos a encargar de armar los casos necesarios para que no vuelvan”. Reitero, lo dijo el Ministro de Justicia de El Salvador a la BBC.

No me considero abolicionista de las cárceles, ni garantista de criminales, pero creo, deseo y manifiesto que en mi cabeza existe un modelo de cárcel que, sin necesidad de llegar al modelo resort de Noruega, respete los derechos de los convictos, se les brinde asistencia humanitaria y contención familiar. Iniciativas como los Espartanos en nuestro país o el Restaurant Interno Segundas Oportunidades de Colombia, atendido por reclusas, son ejemplos que redujeron la reincidencia cuando a los confinamientos se les agrega un propósito y un trato humanizado.

En nuestro imaginario, a veces maniqueo, solemos ser garantistas o punitivistas de acuerdo a nuestra mayor o menor cercanía con el recluso. Es un vaivén inevitable, porque nos puede lo subjetivo y por eso es indispensable la función de la justicia, instrumento que debe poner equilibrio a ese movimiento pendular, que proteja a la ciudadanía y asista al convicto hasta que recupere aquello que se valora mucho más cuando se pierde: la libertad.