Autoridades de Venezuela afirman que trabajarán con Cruz Roja internacional para atender cárceles + Seguir en









El fiscal venezolano Larry Devoe y la jefa del CICR, Valérie Aubert, acordaron un plan de trabajo conjunto para fortalecer la labor de la agencia y reforzar la protección de los derechos de los privados de libertad en el país.

Lo confirmó el fiscal general, Larry Devoe, quien fue designado hace dos semanas.

El fiscal Larry Devoe sostuvo un encuentro con la jefa del CICR Valérie Aubert este lunes, quien encabeza la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Venezuela. Durante la reunión, se acordó la creación de un esquema de trabajo conjunto destinado a fortalecer las labores humanitarias de la agencia y optimizar la atención jurídica de los ciudadanos encarcelados.

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"Construiremos conjuntamente un plan de trabajo orientado a reforzar las capacidades del Ministerio Público (Fiscalía) en diversas áreas de su mandato, incluyendo lo relacionado con los derechos de la población privada de libertad", expresó Devoe a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, el fiscal extendió una invitación formal al Comité Internacional de Cruz Roja para que se sumen con sus conocimientos técnicos a la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, proceso liderado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Devoe detalló que este diálogo tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio Público en Caracas, contando con la asistencia de otros delegados de la organización internacional.

Registros por el Observatorio Venezolano de Prisiones El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de nueve ciudadanos en distintas prisiones del país. La organización vincula estos decesos a las deplorables condiciones de insalubridad, el hacinamiento extremo y el severo retraso procesal que afecta a la población penal.

Hace unos días, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, admitió que innumerables presos comunes estuvieron más de cinco años sin ser presentados ante tribunales. Además de fiscal, Davoe fue designado por la presidenta interina Delcy Rodríguez al frente de una comisión para reformar la justicia penal en el país, una de las tantas ventanas abiertas tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de tropas estadounidenses.

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