Las nuevas puertas estratégicas que se le abren a la Argentina gracias a Donald Trump

Las decisiones que redefinen el lugar de una Nación en el mundo no siempre vienen anunciadas por los consensos, sino por las coyunturas inesperadas.

La Argentina, está obligada a la redefinición de su modelo productivo y su inserción internacional, puede y debe ocupar ese espacio, no solo como proveedor, sino como socio tecnológico y estratégico. La historia no suele dar segundas oportunidades. Esta lo es. Esta propuesta no es un paper: es una hoja de ruta para actuar ya.