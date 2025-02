Luis Caputo estatiza los instrumentos de regulación monetaria del BCRA: ¿quién pagará la cuenta? (segunda parte)

Cuando el Estado Nacional asume una deuda que no contrajo, alguien termina pagando la cuenta. La estatización de los instrumentos de regulación monetaria del BCRA no representa solo un movimiento contable, como se pretende aparentar desde el reduccionismo. Es una decisión con implicancias profundas en la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo del país. ¿Qué significa para la estabilidad económica y la confianza de los inversores? ¿Estamos ante un alivio financiero o un peligroso camino hacia el colapso? En este segundo artículo, exploramos cómo este cambio de manos puede alterar el destino económico de Argentina.

La transferencia de instrumentos de regulación monetaria del BCRA incrementa la deuda pública consolidada. Esto puede hacer que el nivel de deuda sobre PBI (Producto Bruto Interno) aumente más aceleradamente, afectando la sostenibilidad de las finanzas públicas y generando dudas sobre la capacidad de pago del país. Recuerde, la Secretaría de Finanzas informó que la deuda en 2024 “aumentó por el equivalente a u$s 96.042 millones, (N. del R.: pese a las fuertes amortizaciones de capital e intereses) debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s 9.404 millones y al incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente a u$s 105.446 millones”. Lo que hace un total de u$s 114.850 millones, entre cancelación y nueva deuda, en solo un año. Sobre llovido, mojado; el ministro ahora se apresta a tomar más deuda del FMI, sin pasar por el Congreso, para cancelar instrumentos de regulación monetaria, favoreciendo a los bancos.