Más del 50% de las empresas se arrepiente de reemplazar empleados con IA Por Fernando Colosimo + Seguir en









Más del 55% de las empresas que reemplazaron empleados por IA se arrepienten. El error fue verla como ahorro de costos mediante despidos, cuando su valor real es multiplicar capacidad humana. El futuro no pertenece a quienes reemplazan humanos, sino a quienes saben potenciarlos con tecnología invisible.

Más del 55% de empresas que empezaron a reemplazar empleados humanos por IA hoy se arrepienten de esa decisión, mostrando el fracaso del enfoque de ahorro por despido. Imagen creada con IA

Estamos atravesando un momento bisagra en la historia de la productividad y la tecnología. En los últimos meses, el desembarco masivo de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo corporativo generó una ola de entusiasmo, pero también una serie de decisiones apresuradas que hoy están pasando factura. Los datos son elocuentes y nos obligan a una reflexión profunda: más del 55% de las empresas que empezaron a reemplazar a sus empleados humanos por IA hoy se están arrepintiendo de esa decisión.

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Este arrepentimiento no es casual ni puramente sentimental; es un síntoma de un error estratégico de base. Muchas organizaciones cayeron en la tentación de ver a la IA como un mecanismo de ahorro de costos directos a través del despido, cuando en realidad la IA es una herramienta extraordinaria diseñada para algo mucho más ambicioso: multiplicar la capacidad humana.

La gran disyuntiva que enfrentan los líderes hoy es filosófica y operativa. ¿Para qué usamos la tecnología? Hay dos caminos claros. El primero es la IA para el reemplazo, un sendero que está demostrando ser un fracaso rotundo para quienes lo transitan. El segundo es la IA para la multiplicación, que consiste en darle al colaborador todo el poder y las herramientas necesarias para que sus resultados crezcan de manera exponencial. Todas las empresas que tomaron la decisión de sustituir el criterio y la sensibilidad humana por algoritmos están yendo para atrás con esa determinación.

El éxito en la implementación tecnológica no reside en cuánto personal podés quitar de la nómina, sino en cómo podés hacer que los procesos sean más simples y fluidos. La clave está en que la tecnología sea invisible para el cliente. El usuario no quiere interactuar con una máquina que se siente como tal; quiere soluciones. Si la IA se utiliza correctamente, debería servir para liberar tiempo valioso del empleado.

¿Para qué queremos ese tiempo liberado? Aquí es donde reside el corazón del negocio: para que la relación humana vuelva a ser el centro. El objetivo debe ser que el colaborador tenga menos horas dedicadas a la parte administrativa (muchas veces tediosa y repetitiva) y más horas disponibles para estar cerca del cliente, conocerlo a fondo y fortalecer el vínculo.

En mi visión, la IA no viene a quitarnos el trabajo, viene a devolvernos nuestra humanidad en el trabajo. Al automatizar lo que es mecánico, nos permite recuperar lo que es esencialmente nuestro: la empatía, la creatividad y la capacidad de construir relaciones sólidas. Multiplicar al humano significa empoderarlo para que sea más importante que nunca. Aquellas empresas que logran entender que la IA es el motor, pero el humano sigue siendo el piloto, son las que están marcando la diferencia. No se trata de elegir entre tecnología o personas, sino de entender que la mejor tecnología es aquella que permite que las personas sean mejores en lo que hacen, eliminando las barreras burocráticas y administrativas que hoy les quitan tiempo de calidad con quienes realmente importan: sus clientes. El fracaso de ese 55% de empresas nos deja una lección vital: el futuro no pertenece a quienes reemplazan humanos, sino a quienes saben potenciarlos. La IA es una aliada poderosa, siempre y cuando se entienda que su propósito final es liberar nuestro tiempo para que podamos ser, precisamente, más humanos. Ingeniero, estratega y coach comercial experto en transformación cultural para el éxito de las ventas del negocio.

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