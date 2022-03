Cómo reconocer el potencial de las mujeres en los negocios

Suelo decir que los negocios no tienen sexo, como tampoco lo tienen la libertad, el arte, la voz y la lucha, y esto inmediatamente me remite a las inequidades enfermizas que persisten en ámbitos laborales, entre mujeres y hombres. Es entonces que me enfrasco en mis pensamientos y me aferro a mi más positiva tozudez, y me pregunto una vez más: ¿qué estamos haciendo?