Optimización del uso del agua, un reto para la industria de alimentos y bebidas

En un mundo donde la demanda de agua no deja de crecer y su acceso se vuelve cada vez más crítico, el compromiso de las empresas ya no es una opción, sino una necesidad urgente. No se trata solo de una cuestión ambiental, sino también de competitividad y resiliencia empresarial. Las compañías que prioricen el uso eficiente del agua no solo estarán contribuyendo a la preservación de un recurso esencial para la vida, sino que también se posicionarán como actores clave en la construcción de un modelo productivo más responsable y alineado con las expectativas de consumidores y reguladores.

En este nuevo paradigma, producir alimentos de manera sustentable no solo es posible, sino primordial para garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado de los recursos naturales.

Director de Servicios de Tetra Pak