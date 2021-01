La pandemia, la "nueva normalidad" y la tiranía que empuja al consumo desmedido

¿Qué nos espera luego de la pandemia? Esta pregunta insiste últimamente a partir de la intuición de que semejante conmoción ha de tener consecuencias en toda la humanidad. Las autoridades responsables de la mayoría de los países optaron por la restricción y se lentificó la producción, la circulación y el consumo. Difícil imaginar las consecuencias económicas, afectivas y psíquicas de dicho detenimiento, protector por un lado y plagado de efectos colaterales por otro. Un virus fuera de control puede deberse a causas accidentales, aleatorias o dirigidas, en definitiva, desconocidas. Pero la inquietante evidencia de que no han existido políticas de previsión para dicha emergencia, ni cuidado sanitario, alimentario y ambiental, genera una inevitable sensación de desprotección.

El ser humano siempre intenta ligar las situaciones de daño y sufrimiento, encontrarles un nuevo sentido, tratar de trascenderlas; las dificultades templan el carácter y el ánimo y suelen fortalecerlo. Una catástrofe nos puede hacer reflexionar sobre las verdaderas importancias de la vida, permitirnos dormir más horas para gozar de mejor salud ya que trabajamos en casa, conectarnos con personas del entorno cercano o buscar la felicidad dentro de nosotros mismo en lugar de ponerla en objetos a adquirir. Pero esto no quita el hecho traumático que estamos viviendo. No se trata de provocar o convocar la tragedia para recibir una enseñanza, templar el espíritu o disfrutar del tiempo libre y la vida tranquila.

Estemos atentos a que el miedo y los pronósticos apocalípticos no sean utilizados, en nombre de privilegiar solo la supervivencia, para acallar los reclamos en favor de una distribución más justa de los recursos. Cuidemos que las lógicas y necesarias medidas de prevención y aislamiento no se transformen en ceremoniales que justifiquen autoritarismos y sentimientos de culpa. Que la “nueva normalidad” no transforme al otro en un potencial enemigo peligroso o contagioso. Y que vuelvan a ser habituales las voces que cantan a coro o gritan un gol en grupo, voces de amigos riendo a carcajadas de un chiste, voces de niños jugando en las plazas.

La pandemia nos ha mostrado que podemos ser solidarios, que podemos cuidar y cuidarnos, que somos capaces de esperar sin desesperar. Y que no somos culpables por haber deseado o consumido o viajado. Que no somos culpables de estar bajo esta amenaza, pero si responsables: de demandar cuidado ambiental, inversiones en salud, que somos responsables de desenmascarar informaciones falaces carentes de toda sensatez e imaginar un futuro más propicio.

La “nueva normalidad” seguramente contendrá un elogio de la tecnología que nos permitió sostener el contacto laboral, educativo y afectivo en momentos de restricción. La conciencia de que es posible sanear el planeta de la contaminación, que podemos tomar distancia de la tiranía que empuja al consumo desmedido, que se han hecho visibles las consecuencias globales de la marginación de la mayoría de la población planetaria, cuya desprotección impacta en todos los habitantes. Que estamos todos, para mal y para bien, interconectados.

(*) Psicoanalista Didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina.