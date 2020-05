Las posibles salidas a la crisis en V, U y W y el derrumbe del petróleo

Las diferentes autoridades gobernantes, en su gran mayoría tienen una única acción posible para atender el cuidado de la salud de las personas, que es el distanciamiento social con resguardo domiciliario de la población. Así ingresamos voluntariamente en una especie de hibernación, colapsando así, toda demanda del hombre.

De esta forma, se está padeciendo el impacto en la economía de los países, desconociéndose el tamaño y profundidad, como también a un buen número de empresas de diversos rubros, esta pandemia les está haciendo sentir su rigor.

Luego del tiempo transcurrido de la misma, se pone en discusión cual será una posible salida del aislamiento social, y sus consecuencias en los diferentes mercados, teniéndose en cuenta que aún no se cuenta con una cura contra este virus.

Esto provoca que a juicio de expertos, y en virtud de diversos análisis, se vislumbran salidas en V, fuerte recesión con un rápido rebote de la economía mundial; W, doble recesión y doble rebote de la economía mundial; U, recesión y recuperación en un largo periodo.

Por supuesto la actividad petrolera, también acusó el golpe fuerte de este nuevo virus, sin ningún tipo de aviso.

Previo a esta situación, en los últimos tiempos, se estuvo desarrollando fuertemente el petróleo proveniente de reservorios no convencionales, fundamentalmente en Estados Unidos como también en nuestro país, aquí fundamentalmente en la provincia del Neuquén.

Este desarrollo no convencional, obliga a realizar mayores inversiones en los yacimientos, principalmente en perforar mayores cantidades de pozos a los que se les aplica la estimulación hidráulica, más comúnmente conocida como fractura hidráulica (fracking).

La producción de estos reservorios no convencionales, hizo recuperar fuertemente la producción de petróleo desde 2010 hacia el presente, fundamentalmente en Estados Unidos que como país consumidor de este fluido, se vio favorecido pues disminuyó su dependencia de exportaciones de otros países como Arabia Saudita y Venezuela, por decir entre los más importantes.

El esfuerzo en virar hacia la explotación no convencional, significó un esfuerzo mayúsculo, obligando a que varias empresas operadoras, recurrieran a necesitar de importantes sumas de dinero que fueron obtenidas, mediante el otorgamiento de préstamos a través de grandes bancos como grupos financieros, alcanzándose una cifra de varios miles de millones de dólares.

El reintegro de estos en el futuro próximo, es un problema que desvela a los grandes productores, puesto que la demanda mundial se redujo drásticamente a niveles impensados, no visualizándose cómo será su recuperación.

Por otro lado los precios de referencias mundiales actuales son los más bajos, similares a los que se obtenían a posteriori de 2000, de esta forma entran en colapso los ingresos a corto plazo y probablemente en el mediano también.

A partir de lo descripto, se plantean algunas hipótesis:

La demanda global de productos derivados de petróleo, cayó en el transcurso del corriente año aproximadamente un 30%

No es uniforme, las directrices de cada país, en cuanto al resguardo de la salud pública

La ejecución de las acciones entre los países, no tienen sincronización y no tienen por qué tenerla

Se observa el avance muy rápido de nuevos comportamientos que pueden perdurar en el tiempo, como teletrabajo, eventos a distancia, cuidados extremos en la salud pública

Nuevas mediciones de parámetros ambientales, mejorarían el aspecto vinculado con la contaminación mundial

Puedo plantear las siguientes posibilidades:

La demanda no se recuperaría a los niveles anteriores a este hecho Extrema preservación de la salud pública, luego de esta pandemia Posible retrotracción de la globalización

Analizando estas hipótesis generales, y caminando hacia las posibilidades, puedo concluir en los siguientes conceptos:

La globalización se ha detenido por medio de esta imprevista pandemia, cuestión que provocara una revisión de los planes estratégicos de cada país, en virtud de la amenaza de este desconocido virus que nos acompañara por un tiempo más hasta que se descubra el tratamiento adecuado. Así el ser humano se moverá con desconfianza, en sus próximos pasos.

Estamos entrando en otra etapa del mundo, en donde el consumo de petróleo, estaría destinado para satisfacer necesidades básicas y por ende no existiría grandes demandas.

Esta afirmación es acompañada por el avance de la tecnología, que en estos últimos tiempos se ha dinamizado en forma exponencial, haciendo que el hombre pueda desarrollar sus actividades laborales como comerciales, desde su residencia.

Además, como he manifestado en artículos anteriores, el mundo quizás necesite algunas reglas básicas, para transitar con sumo cuidado nuestro futuro inmediato, que deberán ser acordadas, buscando el cuidado tanto del hombre como de nuestro planeta.

Hemos llegado hasta este momento con un esfuerzo de años, siendo nuestro futuro también dependiente de la necesidad de energía, y dentro de ella la que produce los derivados del petróleo.

¿Qué puede pasar con el petróleo?

La demanda de petróleo, declinó abruptamente y será un desafío reestablecer a los niveles que habíamos alcanzado, cuestión que se replicará en los precio de referencias internacionales.

En el horizonte no se puede observar una recuperación del petróleo no convencional, salvo políticas que puedan establecer los gobiernos locales, como el de Estados Unidos, y nuestro país, que se prepara para reestablecer el denominado barril “criollo”.

Barril de petróleo Brent cayó por debajo de u$s 60 por primera vez en más de un año El barril de petróleo Brent cayó a niveles históricos durante la pandemia, y ahora se estabiliza en torno a los u$s30.

En nuestro caso particular, el desarrollo inmediato de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén, debería dirigirse a atender los mercados de países vecinos en esta instancia, muchos podrán decir que existe mayor potencial, sin embargo digo que los mercados más importantes y que soñábamos alcanzar, se encuentran a grandes distancias, y además en la actualidad el precio no satisface producir los caudales necesarios desde esta formación.

El panorama mundial, y en particular el nuestro, no es muy alentador, debemos ser pacientes, en esta nueva etapa que nos toca vivir.

(*) Ingeniero Industrial or. Química (Univ. del Comahue). Ex director provincial de hidrocarburos de Neuquén (2008-2019) y ex representante provincial en la OFEPHI.