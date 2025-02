Propuesta para la desregulación inmobiliaria y la neutralización del andamiaje normativo

La clave no es solo derogar, sino reformar estratégicamente para asegurar que la transición hacia un mercado libre no quede en manos de regulaciones provinciales o municipales.

Mercado inmobiliario. Si buscamos avanzar hacia un sistema de mercado verdaderamente libre, donde los profesionales sean valorados por su capacidad y no por un sello burocrático, el espíritu de esta reforma sería el paso correcto en la dirección correcta.

La técnica legislativa es el pilar sobre el cual se asientan las normativas que rigen la vida económica y social de un país. La redacción de las leyes no solo debe cumplir con principios de claridad, precisión y coherencia, sino que también debe prever los efectos de su aplicación en distintos niveles de gobierno, evitando vacíos normativos que puedan ser aprovechados por regulaciones provinciales y/o municipales más restrictivas, según José Luis Meilán Gil, experto en Técnica legislativa y seguridad jurídica.

La propuesta de desregulación del corretaje inmobiliario en Argentina no se plantea como una simple eliminación de barreras burocráticas, sino como una modificación estructural del marco legal vigente. La clave no es solo derogar, sino reformar estratégicamente para asegurar que la transición hacia un mercado libre no quede en manos de regulaciones provinciales o municipales que puedan reinterpretar o imponer nuevas restricciones en ausencia de normativas nacionales.