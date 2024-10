Pymes: cada vez más asfixiadas por la falta de apoyo financiero

Como industrial PyME, he visto de cerca cómo las medidas de ajuste han afectado a quienes generan la mayor cantidad de empleo en el país. No se puede sostener el crecimiento económico sacrificando a las pequeñas y medianas empresas que, con cada recorte, se ven más asfixiadas por la falta de apoyo financiero y de infraestructura. El tan anhelado equilibrio fiscal debe considerar también el impacto en el tejido productivo, sin el cual no es posible lograr un desarrollo sostenible.