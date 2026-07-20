Qué pasa cuando una marca transiciona: cinco desafíos que los líderes no pueden ignorar

Las adquisiciones suelen justificarse por razones comerciales. Sin embargo, detrás de cualquiera de esos motivos están las personas.

Las adquisiciones suelen anunciarse con titulares que hablan de crecimiento, expansión o nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, una vez que se firma el acuerdo, comienza la etapa de la integración. En ese momento, la conversación deja de girar alrededor de números para enfocarse en las personas.

Para los ejecutivos que lideran estos procesos, implica gestionar expectativas, preservar confianza y construir una visión compartida que permita que ambas organizaciones avancen juntas. Estos aspectos son importantes especialmente en Argentina que cerró el 2025 con 105 transacciones de M&A por un valor de al menos US$ 7.165 millones, según un informe de PwC Argentina. Por eso, existen al menos cinco aspectos que deberían ocupar un lugar central en cualquier proceso de transición.

En muchos casos, la incertidumbre de los clientes no está relacionada con la nueva identidad visual o con el nombre de la compañía, sino con el temor a perder aquello que motivó la relación comercial en primer lugar. Puede tratarse de la calidad del servicio, la cercanía con los equipos, la velocidad de respuesta o el conocimiento especializado que diferenciaba a la empresa adquirida.

Por eso, una de las primeras responsabilidades del liderazgo es comunicar con claridad qué aspectos permanecerán iguales y cuáles evolucionarán. Cuando esa conversación no ocurre, los clientes suelen llenar los espacios vacíos con sus propias conclusiones. La confianza, que puede tardar años en construirse, puede comenzar a erosionarse en cuestión de semanas si la transición no se gestiona adecuadamente.

Las adquisiciones suelen justificarse por razones comerciales. Sin embargo, detrás de cualquiera de esos motivos están las personas. El valor de una organización reside en el conocimiento acumulado por sus equipos y en la experiencia de sus líderes.

No obstante, durante los períodos de transición los profesionales comienzan a preguntarse cuál será su lugar en la nueva estructura. Cuando se van las personas que construyeron el diferencial de una compañía, también puede perderse parte del valor que motivó la adquisición. Por eso, la integración no debería enfocarse únicamente en procesos. También debe contemplar una estrategia clara para retener a quienes serán responsables de construir la próxima etapa.

Integrar culturas sin eliminar identidades

Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que una organización adquirida debe adoptar inmediatamente la forma de trabajar de la empresa compradora. Las culturas corporativas son sistemas complejos construidos durante años. Incluyen formas de liderazgo, mecanismos de toma de decisiones, estilos de comunicación y valores compartidos que influyen directamente en el desempeño de las personas.

Intentar reemplazar una cultura por otra de manera abrupta suele generar resistencia y pérdida de compromiso. Los buenos líderes entienden que la integración no se trata de imponer una identidad dominante, sino de identificar qué fortalezas aporta cada organización y cómo pueden complementarse.

Decidir qué hacer con la marca

No todas las adquisiciones requieren que una marca desaparezca. Aunque la integración visual suele interpretarse como una señal de consolidación, eliminar una identidad reconocida también puede significar perder reputación.

Uno de los ejemplos más conocidos es la adquisición de LinkedIn por parte de Microsoft. A pesar de la magnitud de la operación, Microsoft decidió preservar la marca LinkedIn y mantener un alto grado de autonomía operativa. Por eso, lo que está en juego no es si una marca desaparece o no, sino qué genera más valor para el negocio, los clientes y el ecosistema construido alrededor de ella.

Construir una narrativa que dé sentido al cambio

Las transformaciones corporativas generan incertidumbre porque modifican la sensación de estabilidad. Cuando los talentos no comprenden por qué ocurre un cambio, suelen concentrarse en los riesgos antes que en las oportunidades. Por eso, además de gestionar la operación, los ejecutivos deben ser capaces de construir una narrativa clara sobre el futuro. Las personas suelen adaptarse mejor a los cambios cuando entienden su propósito.

Las adquisiciones suelen evaluarse por sus resultados financieros, pero su éxito rara vez depende únicamente de los números. Detrás de cada integración existe una oportunidad para fortalecer relaciones con clientes, potenciar equipos, combinar culturas y construir organizaciones más resilientes. Es clave en esos momentos identificar qué merece preservarse mientras se construye algo nuevo.

Managing Director de Stanton Chase