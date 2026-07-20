Prorrogan el funcionamiento de la agencia que se encarga de reorganizar a las empresas estatales + Agregar ámbito en









El Poder Ejecutivo extendió la vigencia de la unidad creada para coordinar la transformación de las empresas estatales, ratificó a sus principales autoridades e incorporó nuevas funciones vinculadas con la representación societaria y el control de idoneidad de directores.

El decreto designa ad honorem a Cristian Nicolás García como director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones.

El Gobierno nacional prorrogó por dos años la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la unidad creada en el ámbito del Ministerio de Economía para coordinar el proceso de reorganización de las empresas estatales. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 611/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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La norma extiende la continuidad de la unidad ejecutora especial temporaria desde el 19 de julio de 2026 por un plazo de dos años o hasta que cumpla los objetivos para los que fue creada, lo que ocurra primero. En los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que la agencia todavía no completó las tareas previstas en su creación y que resulta necesario garantizar la continuidad del proceso de transformación del sector público nacional.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas fue creada en julio de 2024 con el objetivo de dirigir y coordinar las acciones vinculadas con el funcionamiento de las empresas y sociedades del Estado, incluyendo sus planes de acción y presupuesto, así como los procesos de modificación o transformación de su estructura jurídica, fusión, escisión, reorganización o transferencia a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires.

El decreto también prorroga la designación de Diego Chaher como titular de la agencia, con rango y jerarquía de secretario. Además, acepta la renuncia de Luciano Rodolfo Masnú Lardet como director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones y lo designa como subtitular del organismo, con rango de subsecretario.

A su vez, designa ad honorem a Cristian Nicolás García como director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones y prorroga las designaciones de Magdalena González Moreno, Belén Moretti, Milagros Agustina González y Patricio Ezequiel Jaccoud Girart en distintos cargos ejecutivos de la agencia.

La medida incorpora además dos nuevos objetivos para el organismo. Por un lado, podrá ejercer la representación societaria del Estado nacional en las empresas comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 24.156 cuando esa función le sea asignada. Por otro, deberá realizar el control de idoneidad de los candidatos propuestos por el Estado para integrar los órganos de administración de esas sociedades, con carácter previo a su designación. Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Economía a incorporar las partidas presupuestarias correspondientes a la agencia en el Presupuesto 2027 y en los ejercicios posteriores, en caso de corresponder.