Banco Provincia lanzó un plan para refinanciar deudas de empresas: ofrece hasta 36 cuotas y una tasa del 25,7% para pymes

La entidad financiera bonaerense presentó una nueva línea de refinanciación de deudas comerciales destinada a empresas. El programa permite regularizar pasivos en hasta 36 meses y contempla una tasa preferencial para las pymes, que según el banco es la más baja del mercado para este tipo de operaciones.

En el caso de las pymes, la entidad aplicará una bonificación de hasta tres puntos porcentuales, lo que reduce la Tasa Nominal Anual (TNA) al 25,7% para operaciones de hasta tres años de plazo.

El Banco Provincia lanzó un nuevo plan de refinanciación de deudas comerciales para empresas , con el objetivo de facilitar la regularización de pasivos y aliviar la situación financiera de las firmas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

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La iniciativa permitirá refinanciar deudas en hasta 36 cuotas y establece un esquema de tasas basado en la Tasa TAMAR más un spread diferencial según el nivel de mora de cada empresa.

En el caso de las pymes , la entidad aplicará una bonificación de hasta tres puntos porcentuales , lo que reduce la Tasa Nominal Anual (TNA) al 25,7% para operaciones de hasta tres años de plazo.

Según destacó el Banco Provincia, esa tasa se ubica por debajo de las ofrecidas por otras entidades financieras para productos similares, que actualmente rondan entre 28,2% y 28,3% anual .

Mora temprana: tasa TAMAR más un spread de entre 6 y 9 puntos porcentuales .

tasa TAMAR más un spread de entre . Mora tardía (más de 90 días): tasa TAMAR más un spread de entre 1 y 4 puntos porcentuales.

El banco explicó que la nueva metodología surge de una revisión integral de las condiciones vigentes para facilitar el acceso de las empresas a herramientas de recuperación financiera.

Qué dijo el gobernador Axel Kicillof

Al anunciar la medida, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que el programa busca asistir al sector productivo frente al actual contexto económico.

"Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas", expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

Además, agregó que "defender a las pymes es defender la producción nacional y el futuro de la Argentina".

Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, afirmó que la nueva propuesta "reduce significativamente el costo financiero en comparación con las condiciones que teníamos vigentes hasta el momento y las que ofrecen los demás bancos".

Antecedente con las familias

La nueva línea para empresas se suma al plan de refinanciación para familias que el Banco Provincia puso en marcha a comienzos de 2026.

De acuerdo con la entidad, durante el primer semestre del año se concretaron 75.000 refinanciaciones por más de $281.000 millones, lo que representó un incremento del 294% en la cantidad de operaciones y del 430% en el monto refinanciado respecto del mismo período de 2025.