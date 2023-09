Salarios: ¿Por qué es clave actualizar los convenios colectivos de trabajo? Por Juan Pablo Chiesa







Un mercado laboral solido refiere a leyes laborales modernas, eficaces, equilibradas y que nivelen la relación empleadora trabajador terminando con el conflicto y los lóbregos de leyes anti productivas.

Los convenios colectivos de trabajo y las negociaciones paritarias, hace tiempo, que han dejado de ser determinantes a la hora de fijar derechos y obligaciones para el trabajo y establecer salarios dignos y que tengan un mínimo de poder de compra. No obstante, ello, los convenios, que en nuestro país tenemos aproximadamente 300 sindicaros con personería gremial que arropan a los 6 millones de laburantes privados, no estarían adecuados a las exigencias del mercado laboral actualmente y la dinámica que el empleo exige en el siglo XXI. No así las negociaciones paritarias que se han centrado los últimos años, exclusivamente, a la adecuación de los salarios, pero que nunca han logrado que este cruce la bandera de llegada antes que los precios. Es más, se han dedicado a los salarios brutos, nominales, pero nunca han revisado, no solo los convenios, sino jamás han revisado las escalas de convenio que muchos desconocen y es aquí el eje del problema.

Como apunto, las discusiones paritarias han perdido razón, la historia demostró que por mas paritarias que fijen, jamás le ganan a los precios, por mas bonos y sumas no remunerativas, el laburante sigue siendo pobre y no recupera ni recuperara el poder de comprar o de tener un valor de referencia de su sueldo, si no hay una fuerte política laboral y no solo se revisan todos los convenios colectivos de trabajo desde el punto de vista de derecho y obligaciones a las dos partes de la contratación (empleado-empleador), sino lo medular es revisar todas los básicos de convenio que hacen la esencia y el punto de partida de todos los salarios privados de la argentina.

Para poner en contexto porque hay que revisar los convenios colectivos de trabajo. El 30% de los convenios están en vigencia y se mantienen iguales desde 1975, hablamos de los principales que arropan el % mas alto de asalariados. (comercio, metalúrgicos, construcción, gastronomía, entre otros). Un 15% a fines de los 80, como por ejemplo Camioneros. Acá ya tenemos mas de la mitad de los laburantes que tienen sus derechos y sus obligaciones con la misma letra de 4 décadas atrás.

Pero el problema principal, no digo que los derecho y obligaciones de los laburantes no lo sean, pero hace muchos años que la medula de la perdida del poder de compra de los trabajadores y la perdida de u salario en términos nominales, tiene que ver con los básicos de convenios que estos tienen y que por mas paritarias que se pongan, y discusiones salariales para ganarle a los precios, esto nunca va a pasar.

En relación con la revisión de los convenios colectivos de trabajo para aportar mejores y modernos derechos laborales debemos discutir: - La incorporación de las nuevas modalidades de contratación mediante las TIC y las nuevas tecnológicas; - Adecuar los convenios a los cambios tecnológicos y el trabajo remoto, principalmente la ley de teletrabajo que se aprobó en nuestro país hace 2 años y ningún sindicato la adecuo a sus convenios como la propia ley ordena; - Pasar de un modelo de unicato, tirano y antidemocrático, a un sistema de democracia sindical como lo ordena, no solo la OIT, sino todos los organismos internaciones en materia de derechos laborales, cada laburante debe tener el derecho y la opción de afiliarse al sindicato que mas le represente o se le antoja y no estar atado al sindicato de turno. - Prevalecer la autonomía de la voluntad de las partes de la contratación laboral, empleado-empleador, sometiendo solo la intermediación sindical en le caso de que las partes lo requieran y no a mero capricho político o payaseó de los sindicalistas de turno. En materia de revisión de los básicos de convenio. Se debe incorporar más categorías convencionales adaptadas al trabajo el futuro, como el trabajo remoto, el aprendiz tecnológico, el home Office y toda modalidad contemporánea a las nuevas tecnológicas TIC adaptadas a las necesidades de las partes contratantes. A pesar de la evidencia de la importancia de la productividad laboral, como factora determinante de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores dependientes, la conclusión es negada y menospreciado por los dueños de los sindicatos que su ambición por el trono en sus cargos los vuelve ignorantes en su función principal. Defender trabajadores La competencia de los dependientes por el empleo y la competencia de los empleadores por la fuerza física o intelectual de los dependientes no funciona para nada bien. Ambas partes, carecen de una real información de lo que necesita el mercado laboral y la producción, esto se llama, falta de seguridad jurídica, para conseguir trabajo y para contratar. Les pasa a las dos partes. Y esto a que se debe. Es claro. Tener un mercado laboral donde la plataforma normativa tiene mas de 45 años, donde no se adapta o no se alinea a la 4° revolución industrial, a la globalización, a la modernización y al trabajo del futuro, es claro, y la realidad golpea el bolsillo y el poder de compra de todo laburante, que la productividad y la inversión de capital humano como factores de crecimiento, es y será totalmente nulo. En conclusión, Un mercado laboral solido refiere a leyes laborales modernas, eficaces, equilibradas y que nivelen la relación empleadora trabajador terminando con el conflicto y los lóbregos de leyes anti productivas. Abogado Especialista en Derecho del Trabajo. Presidente de APREEA

